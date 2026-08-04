Η TotalEnergies εξαγοράζει δραστηριότητες αιολικής και ηλιακής ενέργειας της Shell στην Ευρώπη

Ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός TotalEnergies ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Shell για την εξαγορά των ευρωπαϊκών χερσαίων δραστηριοτήτων της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έναντι ποσού που δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η Total θα αποκτήσει περίπου 4 GW παραγωγικής ικανότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από ηλιακή και αιολική ενέργεια που βρίσκεται σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στην Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, καθώς και έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Η αξία της πώλησης ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή κοντά στη συναλλαγή.

Παράλληλα, η TotalEnergies ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το 50% των μετοχών ενός χαρτοφυλακίου αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πολωνία στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία KKR, σε μια συμφωνία που αποτιμά το χαρτοφυλάκιο στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει περίπου 1,2 γιγαβάτ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Αυτές οι δύο συναλλαγές μας επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή κεφαλαίων μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεχίζοντας παράλληλα την εφαρμογή της στρατηγικής μας για την Ολοκληρωμένη Ενέργεια», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Total για το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια, Στεφάν Μισέλ.

Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Shell θα ενισχύσει τις δραστηριότητες της Total στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, όπου, όπως ανέφερε η εταιρεία, διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής συνολικής ισχύος σχεδόν 10 GW που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής, ενώ επιπλέον 27 GW βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Στις συναλλαγές αργά το απόγευμα, οι μετοχές της Total σημείωσαν πτώση 0,3% στο Παρίσι και της Shell πτώση 0,2% στο Λονδίνο, με τις εταιρείες του ενεργειακού τομέα να καταγράφουν γενική πτώση λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ