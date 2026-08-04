Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. το εξάμηνο 2026, ενδιάμεσο μέρισμα €105 εκατ.

Κέρδη €252 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το εξάμηνο του 2026 έναντι κερδών €235 εκατ. το εξάμηνο του 2025 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7%.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου €105 εκατ. αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση και ποσοστό διανομής (payout ratio) ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18.8% βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που τέθηκε για το 2026 για επίπεδα mid-teens.

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ)

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €3 εκατ., ή 3% σε τριμηνιαία βάση, σε €118 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026 (σε σύγκριση με €121 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2026 και με €127 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο 1.0% του συνόλου των μεικτών δανείων στις 30 Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με 1.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 149% στις 30 Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με 139% στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οικονομικά μεγέθη

Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών.

Η καταθετική βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους στα €22.8 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026.

Κατά τις 30 Ιουνίου 2026, οι καταθέσεις πελατών είναι ως επί το πλείστο από ιδιώτες και 53% των καταθέσεων καλύπτεται από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Τα μεικτά δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €11,491 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με €11,188 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2026 και με €10,955 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αυξημένα κατά 5% από την αρχή του έτους.

Πλεόνασμα ρευστότητας €9 δισ.

Στις 30 Ιουνίου 2026, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 305% (σε σύγκριση με 306% στις 31 Μαρτίου 2026 και με 321% στις 31 Δεκεμβρίου 2025), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Ιουνίου 2026 ανήλθε σε €9.0 δισ. (σε σύγκριση με €8.9 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026 και με €9.2 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2025), αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας την τριμηνιαία αύξηση ύψους 2% στις καταθέσεις πελατών.

Διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο

«Καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το εξάμηνο 2026, τα οποία αντανακλούν το διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο και τη συνεχιζόμενη ισχυρή μας απόδοση», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο CEO της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

«Η υλοποίηση της στρατηγικής μας οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των δανείων και καταθέσεων. Η διαχείριση των εξόδων μας παρέμεινε πειθαρχημένη, όπως αποδεικνύεται από τον δείκτη κόστος προς έσοδα στο 36%. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παρέμεινε υγιής, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται στο 1%», σημειώνει.

«Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 225 μ.β. κατά το α’ εξάμηνο 2026, ενισχύοντας τον ισολογισμό μας», τονίζει.

Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής , ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20.9% και 25.8% αντίστοιχα.

«Για το 2026 παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθης διανομής (payout ratio) ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20% της κερδοφορίας του 2026», σημείωσε.

«Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή απόδοση για το εξάμηνο 2026 καθώς και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, αναμένουμε να πετύχουμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026. Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας», τόνισε.