Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Λειψίας μετά από περιστατικά με drone και αεροσκάφος cargo
| Οικονομία

Αυξημένος κατά 3,5% ο τζίρος βιομηχανίας τον Μάιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για την περίοδο Ιανουαρίου –Μαΐου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους

Αυξημένος καταγράφεται ο κύκλος εργασιών στον τομέα της βιομηχανίας, όπως δείχνουν στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Κατά τον μήνα Μάιο 2026, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε τις 148,0 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 151,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 13,8%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,1% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 2,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου –Μαΐου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Tags

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα