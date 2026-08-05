Αυξημένος κατά 3,5% ο τζίρος βιομηχανίας τον Μάιο

Αυξημένος καταγράφεται ο κύκλος εργασιών στον τομέα της βιομηχανίας, όπως δείχνουν στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Κατά τον μήνα Μάιο 2026, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε τις 148,0 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 151,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 13,8%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,1% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 2,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου –Μαΐου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.