Οικονομικές πτυχές συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης συζήτησαν οι Υπ. Οικονομικών και Εργασίας

Συζήτηση επί των οικονομικών πτυχών της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης πραγματοποίησαν σήμερα, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών,Μάκη Κεραυνού με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, το πρωί έγινε μια "εποικοδομητική συζήτηση επί των οικονομικών πτυχών της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης".

Εντός Αυγούστου αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ήδη, έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τις 19 και 28 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μουσιούττας είχε δηλώσει στα τέλη Ιουλίου ότι στόχος παραμένει η κατάθεση του νομοσχεδίου στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου 2027.

Αμετάθετος στόχος παραμένει «να μπορέσουμε την 1/1/2027 να μπορέσει να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση όσον αφορά τα θέματα των συντάξεων, έτσι ώστε ο κόσμος να νιώσει αυτή τη διαφορά τέλος Ιανουαρίου, που θα είναι η πρώτη φορά που θα πληρωθεί τις συντάξεις του» είπε.

Ο Υπουργός είχε αναφέρει ότι πέραν της αύξησης στις συντάξεις, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία με πιο «ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

Πηγή: ΚΥΠΕ