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| Οικονομία

Τράπεζες: Αμετάβλητος στο 1,6% τον Μάιο ο δείκτης ΜΕX

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε οριακά σε 63,0% τον Μαΐο 2026, σε σύγκριση με 62,9% τον Απρίλιο 2026.

Αμετάβλητος παρέμεινε τον Μάιο, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Στο τέλος Μαΐου 2026, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,6%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε οριακά σε 63,0% τον Μαΐο 2026, σε σύγκριση με 62,9% τον Απρίλιο 2026.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανήλθαν στο τέλος Μαΐου 2026 σε €0,8 δισ., εκ των οποίων χορηγήσεις €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

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