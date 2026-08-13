Συνάντηση με θέμα τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και τη διασύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη μεταξύ του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή, και του Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρη Σκουρίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε παρουσίαση αναφορικά με τη «Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης», με επικέντρωση στον τομέα του τουρισμού, ούτως ώστε να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο η προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Όπως αναφέρεται, η παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Επικεφαλής Επιστήμονα, είχε θέμα «Έξυπνος Τουρισμός 2032: Η Κυπριακή Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγεται για την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

Η στρατηγική στοχεύει στην ανάδειξη της Κύπρου ως ένα «Ζωντανό Εργαστήριο» (Living Lab), συνδυάζοντας την τεχνολογία αιχμής με την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία. Εδράζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: την Έξυπνη Τουριστική Υποδομή, τον Έξυπνο Σχεδιασμό & Διαχείριση Προορισμού, τον Ενδυναμωμένο Ψηφιακό Τουρίστα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση επιδιώκεται να αποδοθεί στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις.

Συμπληρώνεται πως ο Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει δυναμικά στον τομέα του τουρισμού, και μάλιστα έχει ήδη επιφέρει ευδιάκριτες αλλαγές, σε μία σειρά από λειτουργίες που ανήκουν στο πεδίο του τουρισμού, όπως στη συλλογή πληροφόρησης, στην οργάνωση του ταξιδιού, στην προβολή των προορισμών και άλλα.

«Ως Κυβέρνηση, και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, στοχεύουμε στην πλήρη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, μαζί βεβαίως με την ομάδα του κ. Σκουρίδη, με στόχο τόσο την άνοδο της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, όσο και τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών, είναι πλέον συνδεδεμένη με τις λειτουργίες που αναδύθηκαν λόγω της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, στοιχείο που θα πρέπει η Κύπρος ως προορισμός, να αξιοποιήσει στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

«Σε κάθε περίπτωση, ως Υφυπουργείο Τουρισμού, θεωρούμε ορθό, το τουριστικό οικοσύστημα της χώρας μας, να ενημερωθεί πλήρως, να συμμετάσχει στην διαβούλευση, και σίγουρα να προχωρήσει σε πλήρη αξιοποίηση όλων εκείνων των υποστηρικτικών λειτουργιών, που πηγάζουν μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ενδυνάμωση της τεχνητής νοημοσύνης», κατέληξε ο κ. Κουμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ