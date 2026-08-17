Νέα προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για 9 παράνομες οντότητες

Νέα προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό για εννέα παράνομες οντότητες δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι, o πιο κάτω διαδικτυακός τόπος δεν ανήκει σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017:

• m4-platform.com, m4-markets-latam.vercel.app

• waltonmarketltd.com

• investiumlimited.com

• evercrest.capital

• gofx.com

• tazerpro.com

• quantacfd.com

• cypriantrustbank.com

• omnixmarkets.com

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.