Τραμπ μειώνει τις ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας: «Τα πάμε σπουδαία με τον Κιμ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social χθες Κυριακή πως αποφάσισε να «μειωθεί σημαντικά» η συμμετοχή των ΗΠΑ στα φετινά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, σύμμαχο της Ουάσιγκτον, λόγω της «πολύ καλής σχέσης» που διαβεβαιώνει πως έχει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επέκρινε, σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία, ότι οι ασκήσεις αυτές «είναι όχι μόνο δαπανηρές» αλλά στέλνουν, κατ’ αυτόν, «μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό» στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία αφότου έγινε ξανά «πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ» δεν είναι «απειλητική», αντίθετα επιδεικνύει «σεβασμό» προς τις ΗΠΑ.

Τα ετήσια γυμνάσια ευρείας κλίμακας, που έχουν βαφτιστεί «Ασπίδα Ελευθερίας Ουλτσί», άρχισαν σήμερα και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν 11 ημέρες. Στόχος των θερινών ασκήσεων αυτών των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανών συμμάχων τους είναι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση επίθεσης της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Πάντα μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ μνημόνευσε ακόμη ότι η Σεούλ δεν πήρε μέρος στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

«Αν και κάπως άσχετο (;), είχα ρωτήσει πρόσφατα τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας αν ήθελε (η χώρα) να συμμετάσχει μαζί μας στην αποπυρηνικοποίηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κι είπε ‘όχι ευχαριστώ!’», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την προηγουμένη, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε επίσης μέσω Truth Social φωτογραφία στην οποία απαθανατίζεται πλάι στον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την ιστορική συνάντησή τους το 2019, στην πρώτη θητεία του ρεπουμπλικάνου.

«Παρά το ότι δεν φαινόμαστε πολύ φιλικοί σε αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία, υπάρχουν πολλές στις οποίες χαμογελάμε», ανέφερε εν είδει λεζάντας, προσθέτοντας «ο Κιμ Γιονγκ Ουν και εγώ τα πάμε σπουδαία!», με αυτή την τελευταία λέξη πληκτρολογημένη με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

Η Πιονγκγιάνγκ κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ και της Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να λάβει «πιο σθεναρά» μέτρα αποτροπής.

Η Βόρεια Κορέα βλέπει στα στρατιωτικά γυμνάσια αυτά πρόβες εισβολής στην επικράτειά της και την περασμένη Τετάρτη εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας, ή θάλασσας της Ιαπωνίας, οπλική δοκιμή που εκλήφθηκε ως διαμαρτυρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ