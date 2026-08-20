Ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου με το αγγλόγλωσσο Cyprus Banking Insight (CBI)

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου προχώρησε στο λανσάρισμα του πλήρως επανασχεδιασμένου ιστοχώρου Cyprus Banking Insight, σηματοδοτώντας την πλήρη μετάβαση του ιστορικού έντυπου μέσου του οργανισμού στη νέα, ψηφιακή εποχή.

Η ανανεωμένη πλατφόρμα αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο, δυναμικό κόμβο ενημέρωσης, προσβάσιμο με την ίδια άνεση από κάθε συσκευή (υπολογιστή, tablet και smartphone). Μάλιστα, όλες οι εκδόσεις του περιοδικού Cyprus Banking Insight είναι αναρτημένες σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα, όπως και οι Ετήσιες Ανασκοπήσεις του οργανισμού.

Η αναβάθμιση του Cyprus Banking Insight υπηρετεί τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του Συνδέσμου, λειτουργώντας συλλογικά για την προβολή των βασικών αφηγημάτων για την πρόοδο και τη θετική πορεία του κυπριακού τραπεζικού τομέα κατά τα τελευταία χρόνια.

Με επίκεντρο τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, περιοχές στρατηγικής σημασίας στις οποίες ο τομέας ενισχύει σταθερά την παρουσία και τη φωνή του, η ιστοσελίδα λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανανεωμένης πλατφόρμας. Αγγλόγλωσσο Περιεχόμενο: Φιλοξενεί το σύνολο της αρθρογραφίας των στελεχών του Συνδέσμου στην αγγλική γλώσσα, διευκολύνοντας την άμεση ενημέρωση ξένων επενδυτών, αναλυτών και θεσμικών φορέων.

Εξειδικευμένες Εκδόσεις & Μελέτες: Παρέχει πρόσβαση σε επίσημες εκθέσεις, οικονομικές μελέτες και αναλύσεις για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

Διεθνής Αρθρογραφία: Περιλαμβάνει αναφορές και άρθρα από διεθνή αγγλόγλωσσα ΜΜΕ, αναδεικνύοντας την πρόοδο και τη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σε συνδυασμό με στοχευμένες πρωτοβουλίες εξωστρέφειας (όπως το πρόσφατο επιτυχημένο roadshow του Συνδέσμου Τραπεζών στις Βρυξέλλες) η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πλαισιωμένη από τα κανάλια του Συνδέσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπληρώνει ένα γερό πλέγμα ψηφιακής παρουσίας. Το δίκτυο αυτό συμπληρώνει και ενισχύει τις δράσεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://banking-insight.com/