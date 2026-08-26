Πρόταση Καρούσου για την πολεοδομική αμνηστία στα κέντρα αναψυχής

Πρόταση για εφαρμογή Πολεοδομικής Αμνηστίας στα Κέντρα Αναψυχής απέστειλε προς τον Υπουργό Εσωτερικών ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος λέγοντας ότι η όποια ρύθμιση θα πρέπει να καλύψει συνολικά την τουριστική βιομηχανία και ιδιαίτερα τα Κέντρα Αναψυχής, τα οποία έχουν διαχρονικά αδικηθεί και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αδειοδότησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου ο κ. Καρούσος αναφέρει ότι τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Είναι τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα μπαρ και ολόκληρο το οικοσύστημα που διαμορφώνει την εμπειρία του επισκέπτη.

Η πρόταση προβλέπει μια απλή και χρονικά περιορισμένη διαδικασία τακτοποίησης, με πιστοποίηση από αδειούχους μελετητές, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε θέματα πυρασφάλειας, δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Παράλληλα προτείνεται η κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων επεμβάσεων σε κρατική ή χαλίτικη γη, η καταβολή αντισταθμισμάτων για επιπρόσθετη δόμηση και ελλείποντες χώρους στάθμευσης και η αξιοποίηση των χρημάτων αυτών από τους Δήμους για έργα στις τουριστικές περιοχές.

Προβλέπεται επίσης δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση απόρριψης αίτησης.

«Στόχος είναι να δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία στα Κέντρα Αναψυχής να συμμορφωθούν και να κλείσουμε ένα πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες. Μετά τη λήξη της Αμνηστίας, οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους», καταλήγει ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ