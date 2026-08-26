Μαρινάκης: Το έργο της διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θα προχωρήσει κανονικά

Τη διαβεβαίωση ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας θα προχωρήσει κανονικά, βάσει των νέων σχεδιασμών έδωσε ο Έλληνας Kυβερνητικός Eκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «το καλώδιο θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού» ενώ σε ερώτηση αν το έργο θα ολοκληρωθεί απάντησε «Βεβαίως. Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό».

Παράλληλα, είπε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο αν χρειαστεί σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε νέα πρόκληση. «Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα ισχυρό κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις ούτε πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε.

Τέλος, σε ερώτηση για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία ο Έλληνας Kυβερνητικός Eκπρόσωπος εκτίμησε ότι πρόκειται για «μία κίνηση για εσωτερική κατανάλωση», ενώ υποστήριξε ότι οι ελληνικές κινήσεις βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και έχουν συγκεκριμένο αποτύπωμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ