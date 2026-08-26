Το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εξέτασε ο Συντονιστικός φορέας της ΠΑΣΥΔΥ

Το περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων τροποποιητικό νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στην τελευταία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, εξέτασε ο Συντονιστικός Φορέας Οργανώσεων και Συνδέσμων Κρατικού τομέα, ο οποίος συνεδρίασε την Τετάρτη στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ, κατά τη συνάντηση του Φορέα έγινε ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα συζητήσεις στο θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και ανταλλάχθηκαν απόψεις επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν σειρά ερωτημάτων, διευκρινήσεων και σχολίων τα οποία θα μεταφερθούν στις επικείμενες διαβουλεύσεις.

Όπως αναφέρεται, η συζήτηση επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στον συντελεστή υπολογισμού της βασικής και συμπληρωματικής σύνταξης, στην αναλογιστική μείωση λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, στη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην πραγματική στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων και στην καταβολή εισφορών σε περιπτώσεις εργοδότησης μετά το 65ο έτος ηλικίας.

Επίσης, τέθηκε το θέμα όσων δια νόμου αφυπηρετούν σε ηλικία μικρότερη των 63 ετών όπως οι αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και των Συνδέσμων Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΑΑΚ), Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Πυροσβεστών Κύπρου (ΣΥΠΥΚ), Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) και Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ).

Πηγή: ΚΥΠΕ