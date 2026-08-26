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Συμβιβασμός-μαμούθ της Meta: Έως 16,7 δισ. δολάρια για τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η συμφωνία επετεύχθη τη στιγμή που η υπόθεση άρχιζε να εκδικάζεται σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας, αποτρέποντας μια πολυετή και ιδιαίτερα δαπανηρή δικαστική μάχη

Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό που μπορεί να φθάσει τα 16,68 δισ. δολάρια προχώρησε η Meta, βάζοντας τέλος σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές διαμάχες που έχει αντιμετωπίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τους FT η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram συμφώνησε να καταβάλει το ποσό σε 29 αμερικανικές πολιτείες, οι οποίες την κατηγορούσαν για ανεπαρκή προστασία των ανηλίκων και για τη δημιουργία εθιστικών χαρακτηριστικών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία επετεύχθη τη στιγμή που η υπόθεση άρχιζε να εκδικάζεται σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας, αποτρέποντας μια πολυετή και ιδιαίτερα δαπανηρή δικαστική μάχη. Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις της ίδιας της Meta, μια πιθανή ήττα θα μπορούσε να της κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ενάγοντες υποστήριζαν ότι τα προϊόντα της εταιρείας σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει τον υπερβολικό χρόνο χρήσης και την εξάρτηση των νεαρών χρηστών, προκαλώντας βλάβες στην ψυχική υγεία και την ευημερία τους. Η υπόθεση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος αγωγών κατά μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες κατηγορούνται ότι αναπτύσσουν σκόπιμα εθιστικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η Meta δεσμεύεται να εφαρμόσει αυτόματα ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινούς περιορισμούς για εφήβους, να ενισχύσει τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο και να προσφέρει πρόσθετα εργαλεία εποπτείας σε γονείς και κηδεμόνες.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παραδοχή οποιασδήποτε παρανομίας ή υπαιτιότητας από πλευράς της Meta. Ωστόσο, η αγορά υποδέχθηκε θετικά την εξέλιξη, με τη μετοχή της εταιρείας να καταγράφει άνοδο 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι απομακρύνεται ένας σημαντικός νομικός και οικονομικός κίνδυνος για τον τεχνολογικό κολοσσό.

Πηγή: Financial Times (FT).

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