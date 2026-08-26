ΑΚΕΛ: Έχει σχέδιο για ν’ αντιμετωπίσει την ακρίβεια η κυβέρνηση;

Η ακρίβεια σε τρόφιμα και ενοίκια καλπάζει, τα καύσιμα αυξήθηκαν πέραν των 30σ/λ το τελευταίο εξάμηνο, το ηλεκτρικό ρεύμα και η ενέργεια είναι από τις ακριβότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο Υπουργός Οικονομικών δεν βρίσκει κανένα λόγο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, κάνοντας μάλιστα υποδείξεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια του Κράτους, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου.

«Δεν αρκεί ο Υπουργός Οικονομικών να ομολογεί ότι η ακρίβεια έχει επιστρέψει, ούτε αρκεί να μας προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 4% στο τέλος του χρόνου. Εκείνο που θα έπρεπε να πει είναι ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης του», σημειώνει.

«Με ποιο τρόπο θα στηρίξει νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Πόσα από τα επιπλέον έσοδα του Κράτους -λόγω ακρίβειας- θα επιστρέψει πίσω στην κοινωνία που θα πληρώσει τους επιπλέον φόρους; Θα φορολογήσει τα υπερκέρδη στις τράπεζες και στην ενέργεια; Θα αντιμετωπίσει επιτέλους τις συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, που δεν αντιστοιχούν στις διεθνείς τιμές πετρελαίου; Και τι θα κάνει τελικά με το εισόδημα των εργαζομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας;», διερωτάται.

«Για όλα αυτά δεν βρήκε λέξη να πει. Αναμένουμε ότι στην επόμενη τοποθέτηση θα είναι σε θέση να παρουσιάσει το πλάνο της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας», πρόσθεσε.

«Το ΑΚΕΛ θα επιμείνει ότι χρειάζεται ένα συνολικό πλάνο στήριξης της κοινωνίας. Με μέτρα που περιλαμβάνουν μειώσεις φορολογιών σε ενέργεια και καύσιμα όπως η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Με φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια και τις τράπεζες για να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας. Με επέκταση της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους, προχωρώντας σε αυξήσεις σε βασικά επιδόματα (π.χ. τέκνου, μονογονιού, ΕΕΕ) και με αναθεώρηση των κριτηρίων τους ώστε να ενισχυθεί η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων απέναντι στην ακρίβεια», καταλήγει.