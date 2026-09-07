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Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Οδηγός σύνδεσης CY Login με SISnet για ηλεκτρονική πληρωμή εισφορών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι οδηγίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις αυτοτελώς εργαζομένων και εργοδοτών, εργοδοτών οικιακών βοηθών, καθώς και νομικών προσώπων με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς SISnet

Οδηγό για τη σύνδεση του προφίλ CY Login με το διαδικτυακό σύστημα «SISnet», μέσω του οποίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η πληρωμή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δημοσίευσαν τη Δευτέρα οι ίδιες οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο «Οδηγός ροής για τη σύνδεση του προφίλ CY Login με το διαδικτυακό σύστημα SISnet» και τα σχετικά ενημερωτικά βίντεο απευθύνονται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα και περιγράφουν βήμα προς βήμα τη διαδικασία σύνδεσης και πρόσβασης στο SISnet.

Οι οδηγίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις αυτοτελώς εργαζομένων και εργοδοτών, εργοδοτών οικιακών βοηθών, καθώς και νομικών προσώπων με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς SISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν τον οδηγό που αντιστοιχεί στην περίπτωσή τους και να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της σύνδεσης του προφίλ CY Login με το SISnet.

Οι οδηγίες και τα ενημερωτικά βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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