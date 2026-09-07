Προεδρική λιμουζίνα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τελικά γνώριζε - «Λάθος διατύπωση», λέει ο Αντωνίου και εξηγεί τι εννοούσε ο Πρόεδρος

Αναδιπλώνεται η Κυβέρνηση σχετικά με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι «δεν γνώριζε» για τη νέα θωρακισμένη λιμουζίνα αξίας €595.000.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega Channel, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, χαρακτήρισε ουσιαστικά τη συγκεκριμένη αναφορά του Προέδρου ως «λάθος διατύπωση», εξηγώντας ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης γνώριζε για την πρόθεση και την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά όχι τις τεχνικές λεπτομέρειες της αγοράς.

«Δεν γνώριζε τις προδιαγραφές, όχι την απόφαση»…

Κληθείς να εξηγήσει τι ακριβώς δεν γνώριζε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το σχετικό αίτημα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στάλθηκε στη Βουλή, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς και εκεί όπου γίνονται λάθη να τα αναγνωρίζουμε».

Όπως εξήγησε, ο Πρόεδρος εννοούσε ότι δεν γνώριζε τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις προδιαγραφές του οχήματος.

«Ασφαλώς κάθε απόφαση που περνά από το Υπουργικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη γίνονται κοινωνία αυτών των προτάσεων. Ο Πρόεδρος γνώριζε για την πρόθεση και την εισήγηση των αρμόδιων τμημάτων ασφαλείας, αλλά δεν γνώριζε τις προδιαγραφές, πότε θα αγοραστεί ή τι θα περιλαμβάνει. Δεν είναι δουλειά του να τα γνωρίζει αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση κατά πόσο η φράση «δεν γνώριζα» αποτελεί, συνεπώς, λάθος διατύπωση, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε: «Μπορείτε να το πείτε και έτσι, ναι».

Τι περιλαμβάνει το ποσό των €595.000

Σε σχέση με το ύψος του κονδυλίου, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι το ποσό των €595.000 περιλαμβανόταν στην εισήγηση που τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως σημείωσε, ο Πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες, καθώς η πρόταση προήλθε από υπηρεσιακούς παράγοντες, και συγκεκριμένα από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό που δεσμεύεται περιλαμβάνει περιθώριο διαπραγμάτευσης, καθώς και ανταλλακτικά και εξοπλισμό.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε παράλληλα ότι η νέα θωρακισμένη λιμουζίνα δεν αγοράζεται για το πρόσωπο του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά για τις ανάγκες του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, το όχημα θα εξυπηρετεί επίσης τις ανάγκες μετακίνησης ξένων ηγετών που επισκέπτονται την Κύπρο.

Φθορές στο υφιστάμενο προεδρικό όχημα

Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε και στο υφιστάμενο προεδρικό όχημα, το οποίο, όπως είπε, αγοράστηκε το 2019.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο όχημα παρουσιάζει σοβαρές φθορές λόγω των πολλών ωρών χρήσης.

Η ενόχληση για τη διαρροή του εγγράφου

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξέφρασε την έντονη ενόχληση του Προεδρικού για τη διαρροή του σχετικού απόρρητου εγγράφου προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η δημοσιογραφική κάλυψη θεμάτων που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος είναι σεβαστή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του κράτους θα πρέπει να τυγχάνουν απόρρητου χειρισμού.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τη διαρροή του εγγράφου από πλευράς Βουλής.