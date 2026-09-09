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| Οικονομία

Στα €5,6 δισ. αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αυξημένες κατά 22,8% οι εισαγωγές τον Ιούλιο και 17,6% οι εξαγωγές

Αύξηση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους επτά μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ανήλθαν στα €8,9 δισ. σε σύγκριση με €8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,4%. 

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ανήλθαν στα €3,3 δισ . σε σύγκριση με €3,2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €5,6 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 σε σύγκριση με €4,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ιούλιος

Όσον αφορά τον Ιούλιο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στο €1,6 δισ. σε σύγκριση με €1,3 δισ. τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 22,8%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €787,8 εκατ. και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες σε €821,6 εκατ. σε σύγκριση με €745,7 εκατ. και €565,2 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2025. Οι εισαγωγές τον Ιούλιο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €136,1 εκατ. έναντι €23,4 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν στα €666,8 εκατ. σε σύγκριση με €567,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,6%.

 Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €127,8 εκατ. και οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες σε €539,0 εκατ., σε σύγκριση με €173,5 εκατ. και €393,6 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2025. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €35,3 εκατ. έναντι €89,9 εκατ. τον Ιούλιο 2025. 

 

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