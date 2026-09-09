Μείωση 20,5% στις ακάλυπτες επιταγές το οκτάμηνο, αυξήθηκαν κατά 69% τον Αύγουστο

Μείωση στον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών, αλλά και στην αξία τους, καταγράφηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις καταχωρίσεις στον προκαταρκτικό κατάλογο, που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 καταχωρίστηκαν 128 ακάλυπτες επιταγές, έναντι 161 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 20,5%. Η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών μειώθηκε στα €315.581, από €365.490 το οκτάμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση 13,7%.

Τον Αύγουστο του 2026, ωστόσο, καταγράφηκαν 27 ακάλυπτες επιταγές, έναντι 16 τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 68,8%. Η αξία τους, αντίθετα, μειώθηκε σημαντικά, στα €27.092, από €52.891 τον Αύγουστο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 48,8%.

Σε ό,τι αφορά τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που καταχωρίστηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 52 νομικά πρόσωπα και 24 φυσικά πρόσωπα, με τον συνολικό αριθμό προσώπων να ανέρχεται σε 76. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταχωριστεί 46 νομικά πρόσωπα και 36 φυσικά πρόσωπα, με συνολικά 82 πρόσωπα.

Τον Αύγουστο του 2026 καταχωρίστηκαν 4 νομικά πρόσωπα και 2 φυσικά πρόσωπα, με τον συνολικό αριθμό προσώπων να ανέρχεται σε 6. Τον Αύγουστο του 2025 είχαν καταχωριστεί 2 νομικά πρόσωπα και 4 φυσικά πρόσωπα, επίσης με συνολικά 6 πρόσωπα.

Παράλληλα, στις καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, ο συνολικός αριθμός προσώπων που καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 ανέρχεται σε 86, έναντι 80 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα στοιχεία αφορούν καταχωρίσεις και όχι διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των προσώπων δεν αντικατοπτρίζει τις διαγραφές από το ΚΑΠ.

Στον προκαταρκτικό κατάλογο, ο συνολικός αριθμός ακάλυπτων επιταγών για το 2026 μέχρι και τον Αύγουστο ανέρχεται σε 128, έναντι 213 για ολόκληρο το 2025, ενώ η αξία τους ανέρχεται σε €315.581, έναντι €630.249 για ολόκληρο το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ