Πλήρωσε τη λυπητερή ο καταναλωτής: €23 εκατομμύρια κόστισαν οι αυξήσεις στα καύσιμα μέσα σε ένα εξάμηνο

Επιπλέον €23 εκ. πλήρωσαν οι καταναλωτές τους τελευταίους έξι μήνες, εξαιτίας των αυξήσεων που καταγράφηκαν στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Μάλιστα, από αυτά, τα €4 εκ. αφορούν τον ΦΠΑ που πληρώθηκε επί των αυξήσεων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι διενήργησε έρευνα για τις λιανικές τιμές καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, για τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Πάφος είναι η επαρχία με τη ψηλότερη μέση τιμή και για τα τρία είδη καυσίμων και για τα τέσσερα χρόνια (2023-2026), ενώ η Λευκωσία έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια εκτός από το 2024.

Αναφέρεται, επίσης, ότι τη μικρότερη απόκλιση μεταξύ μέγιστης/ελάχιστης τιμής κατά επαρχία έχει η Αμμόχωστος και τη μεγαλύτερη η Λευκωσία, για την οποία ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι χρειάζεται να γίνει "μια βαθύτερη έρευνα για να διακριβωθεί τι πραγματικά συμβαίνει".

Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι η Λευκωσία είναι η επαρχία με μέση τιμή κάτω από την παγκύπρια μέση, ενώ οι υπόλοιπες επαρχίες, με εξαίρεση το 2024, καταγράφουν μέση τιμή πάνω από την παγκύπρια μέση.

Ο Σύνδεσμος προχώρησε, επίσης, σε καταγραφή των πωλήσεων και των αυξήσεων στα καύσιμα τους τελευταίους έξι μήνες. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 31,6 σεντς το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 47,7 σεντς το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης 56,2 σεντς το λίτρο.

Καταγράφοντας τα συνολικά λίτρα που πωλήθηκαν σε βενζίνη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης από τον Μάρτιο μέχρι και τον Αύγουστο, καθώς και τις μέσες τιμές που καταγράφηκαν κάθε μήνα, ο Σύνδεσμος υπολόγισε ότι στο διάστημα των τελευταίων έξι μηνών οι καταναλωτές πλήρωσαν συνολικά €23 εκατομμύρια περισσότερα λόγω των αυξήσεων.

"Κατά την έρευνα καταδεικνύεται ότι υπάρχουν ενδείξεις, οι οποίες οδηγούν στην ανάγκη μιας νέας βαθύτερης έρευνας για το τι πραγματικά συμβαίνει στη διαμόρφωση των λιανικών τιμών των καυσίμων", αναφέρει καταληκτικά ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ