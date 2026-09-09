Χειροπέδες σε 20χρονο για εμπόριο ναρκωτικών - Βαλίτσες με 43 κιλά καθίνης είχαν μείνει στα αζήτητα στο αεροδρόμιο (φώτος)

Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών που αφορά την παράνομη εισαγωγή σχεδόν 43 κιλών φυτικής ύλης καθίνης, η οποία είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί στη Λάρνακα τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών είχε εντοπιστεί στις 29 Φεβρουαρίου 2024 μέσα σε δύο ταξιδιωτικές βαλίτσες που παρέμεναν αζήτητες στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Οι αποσκευές είχαν αφιχθεί στις 25 Φεβρουαρίου από χώρα του εξωτερικού, χωρίς να παραληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Συνελήφθη 20χρονος για την εισαγωγή 43 κιλών φυτικής ύλης καθίνης που διερευνά η ΥΚΑΝ. https://t.co/cUL4au3vGT pic.twitter.com/KhpXAvN8V5 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) September 9, 2026

Κατά τη διαδικασία επιστροφής των αποσκευών στη χώρα προέλευσής τους, σε κοινή επιχείρηση της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, διενεργήθηκε έρευνα στις βαλίτσες, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα καθίνης συνολικού μικτού βάρους 42 κιλών και 950 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου. Ο ύποπτος αφίχθηκε χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από χώρα του εξωτερικού και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος.

Ο 20χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα πενθήμερης κράτησης.

Την υπόθεση διερευνά το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας της ΥΚΑΝ.