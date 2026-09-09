Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

Κλείδωσε για τις 17 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νέα συνάντηση θα έχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν στις 17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της συνέχισης των επαφών για το Κυπριακό.

Την πραγματοποίηση νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σχετικά άρθρα:

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.

Όπως σημείωσε, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών και της συνέχισης της ουσιαστικής συζήτησης για τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να γίνουν γνωστές σε μεταγενέστερο στάδιο.

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα