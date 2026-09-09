Κλείδωσε για τις 17 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Την πραγματοποίηση νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.

Όπως σημείωσε, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών και της συνέχισης της ουσιαστικής συζήτησης για τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να γίνουν γνωστές σε μεταγενέστερο στάδιο.