Το Υπουργικό ενέκρινε την πρόταση για μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου - Προβλέπει αυξήσεις και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων

Τη μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου προωθεί η Κυβέρνηση, με τη σχετική πρόταση να εγκρίνεται σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο την εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου.

Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση προβλέπει αυξήσεις στα επιδόματα και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγησή τους, ενώ το δημοσιονομικό της κόστος ανέρχεται στα €12,5 εκατομμύρια. Σημείωσε πως μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα επωφεληθούν 17.000 οικογένειες και 23.500 παιδιά.

Σύμφωνα με την κ. Παύλου, η μεταρρύθμιση ξεκινά με τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, με αύξηση του επιδόματος κατά 10% για οικογένειες με εισόδημα έως €22.000 και κατά 5% για οικογένειες με εισόδημα έως €44.000.

Για τις οικογένειες με τρία τέκνα, η Υφυπουργός Πρόνοιας ανέφερε ότι το εισοδηματικό όριο διευρύνεται στις €90.000, ενώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα αυξάνεται από €69.000 στις €100.000.

«Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε αφαιρέσει τη στρέβλωση που διαχρονικά υπήρχε, η οποία έβγαζε απότομα και έξω από το σχέδιο οικογένειες, οι οποίες με μία μικρή αύξηση εισοδήματος δεν μπορούσαν να επωφεληθούν», σημείωσε η κ. Παύλου.

Σύμφωνα με την κ. Παύλου, αυτό δεν θα ισχύει πλέον σε καμία κατηγορία, καθώς τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται, ώστε μικρές αυξήσεις στο εισόδημα να μην στερούν από τις οικογένειες το επίδομα που δικαιούνται.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι «καμιά επιδοματική πολιτική δεν είναι αποτελεσματική αν δεν συνοδεύεται με υπηρεσίες».

«Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι 2000 οικογένειες ενόψει αυτής της μεταρρύθμισης πρόκειται να μπορέσουν να επωφεληθούν από επιδότηση που αφορά το σχολείο. Και 2800 παιδιά θα μπορέσουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα επιδότησης και σίτισης που αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα», εξήγησε.

«Μόνο έτσι έχουμε αποτέλεσμα όταν μπορέσουμε να συνδυάσουμε υπηρεσίες μαζί με το επίδομα», σημείωσε η Υφυπουργός.

«Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η διακυβέρνηση συνεχίζει να έχει στο επίκεντρο την οικογένεια. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει ένα κόστος των 12,5 εκατομμυρίων», είπε η κ. Παύλου.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό της οικογένειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθει ο κάθε άνθρωπος ότι υποστηρίζεται», συμπλήρωσε.

Όπως είπε η κ. Παύλου η μεταρρύθμιση θα μπει σε εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου του 2027 «νοουμένου βέβαια ότι περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Ανέφερε ότι το επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μεταρρύθμισης από τη Βουλή, ώστε οι οικογένειες να μπορούν σύντομα να επωφεληθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ