Ηλίας Μυριάνθους: Έκκληση για στενότερη συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής

Τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της άγριας ζωής και την ευημερία των ζώων ανέδειξε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, κατά τον χαιρετισμό του στο 60ό Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης Αγροτικών Επαγγελμάτων, στην Κοίλη στην Πάφο.

Με κεντρικό σύνθημα του Συνεδρίου τις αρχές «Ενότητα – Συνεργασία – Υπευθυνότητα», ο κ. Μυριάνθους υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες αξίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας κοινής προσπάθειας για την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στη διαχρονική δράση της Ομοσπονδίας, η οποία ιδρύθηκε το 1952, σημειώνοντας ότι πέρα από την οργάνωση και εκπροσώπηση των κυνηγών, έχει αναπτύξει περιβαλλοντικές και φιλοθηραματικές δράσεις, ενώ έχει συμβάλει στη φροντίδα της πανίδας, μεταξύ άλλων και σε πυρόπληκτες περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο των κυνηγών ως ανθρώπων που βρίσκονται συχνά στην ύπαιθρο και, ως εκ τούτου, έχουν άμεση εικόνα των πιέσεων που δέχονται οι φυσικοί οικότοποι και η άγρια ζωή.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, η εμπειρία και η παρατηρητικότητα των κυνηγών, σε συνδυασμό με την έγκαιρη αναφορά κινδύνων ή ύποπτων περιστατικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, τόνισε ότι το κυνήγι, όταν ασκείται με κανόνες, ήθος και υπεύθυνες πρακτικές, μπορεί να συνυπάρχει με τη διατήρηση του φυσικού πλούτου. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε σημαντικό τον σεβασμό στις περιόδους αναπαραγωγής των ειδών, την προστασία των οικοσυστημάτων και την υπεύθυνη φροντίδα των κυνηγετικών σκύλων. Ο κ. Μυριάνθους έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη των ιδιοκτητών απέναντι στους κυνηγετικούς σκύλους, υπογραμμίζοντας ότι η απόκτηση ενός ζώου αποτελεί δέσμευση για ολόκληρη τη ζωή του. Η ευθύνη αυτή, όπως σημείωσε, περιλαμβάνει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, τροφή και νερό, άσκηση, κτηνιατρική φροντίδα και ασφάλεια και δεν σταματά όταν το ζώο μεγαλώσει, τραυματιστεί ή δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη του στο κυνήγι.

Ιδιαίτερα έντονα έθεσε το ζήτημα της εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων, σημειώνοντας ότι τα ζώα που εγκαταλείπονται εκτίθενται σε πείνα, ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ η φροντίδα τους μεταφέρεται συχνά στις τοπικές αρχές, στα καταφύγια και στους εθελοντές, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένους πόρους. Διασύνδεση των μητρώων για αποτελεσματικότερους ελέγχους Ο Επίτροπος ανέφερε ότι το Γραφείο του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και, ειδικότερα, στη σήμανση, την καταγραφή και τη στείρωση των σκύλων. Υπενθύμισε ότι οι κυνηγοί, πέρα από τη δήλωση των σκύλων τους στην πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ηλεκτρονική τους σήμανση, την εγγραφή τους στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και την άδεια κατοχής από την αρμόδια τοπική αρχή. Όπως τόνισε, η τήρηση σωστών και ενημερωμένων στοιχείων μπορεί να διευκολύνει την επιστροφή ενός χαμένου ζώου στον κηδεμόνα του, αλλά και τη διερεύνηση περιστατικών εγκατάλειψης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κατά τις οποίες τέθηκε το ζήτημα της αναβάθμισης του ηλεκτρονικού μητρώου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της ολοκλήρωσης της διασύνδεσής του με την πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Μυριάνθους, είναι κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας κυνηγίου να μπορούν να δηλώνονται για χρήση στο κυνήγι μόνο σκύλοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μια τέτοια διαδικασία, όπως σημείωσε, θα επιτρέπει τη διασταύρωση των στοιχείων και θα διευκολύνει τους ελέγχους. Έμφαση και στη στείρωση Παράλληλα, το Γραφείο του Επιτρόπου προωθεί τη στείρωση ως μέτρο περιορισμού της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής και πρόληψης ανεπιθύμητων γεννήσεων.

Ο κ. Μυριάνθους κάλεσε σε σωστή ενημέρωση για τα οφέλη της στείρωσης και σε αποσαφήνιση παρανοήσεων που υπάρχουν γύρω από το θέμα, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν, σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό τους, να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με τον Επίτροπο, μπορούν να διαδραματίσουν η Ομοσπονδία και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, μέσω της άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη τους.

Η ενημέρωση για τη σήμανση και την εγγραφή, η ενθάρρυνση της στείρωσης και η υπεύθυνη φροντίδα των σκύλων, τόνισε, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της κυνηγετικής παιδείας.

Κλείνοντας, ο κ. Μυριάνθους εξέφρασε την πρόθεσή του για συνέχιση του διαλόγου με την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, με στόχο την εξεύρεση κοινών λύσεων στα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την άγρια ζωή και την ευημερία των ζώων. Συγχαίροντας την Ομοσπονδία για τη διοργάνωση του 60ού Συνεδρίου, ευχήθηκε παραγωγικές εργασίες.