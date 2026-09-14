ΕΚΚ: Πάνω από €12 εκατ. σε κυρώσεις, 4.000 έλεγχοι την πενταετία 2021-2026

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 2021-2026 πραγματοποίησε περισσότερους από 4.000 επιτόπιους, εξ αποστάσεως και θεματικούς ελέγχους, ενώ επέβαλε διοικητικές κυρώσεις και συμβιβασμούς που ξεπερνούν τα €12 εκατ.

Όπως αναφέρεται στον απολογισμό της πενταετίας 2021-2026, την τελευταία πενταετία επιβλήθηκαν πέραν των €12 εκατ. συνολικές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα και συμβιβασμοί), εκ των οποίων πέραν των €9 εκατ. ήταν σε ΚΕΠΕΥ και περίπου €1 εκατ. σε εκδότες για παράβαση προνοιών των νομοθεσιών που τις διέπουν, σύμφωνα με τον απολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πενταετία 2021-2026. Το υπόλοιπο ποσό ήταν σε άλλους εποπτευόμενους.

Πέραν των κυρώσεων, σε περισσότερες από 800 περιπτώσεις ζητήθηκε η λήψη διορθωτικών μέτρων.

Κατά την πενταετία ανακλήθηκαν 8 άδειες ΚΕΠΕΥ, ενώ άλλες 47 ΚΕΠΕΥ προχώρησαν σε εκούσια παραίτηση από την άδεια που κατείχαν. Επίσης, η ΕΚΚ απέρριψε 10 αιτήσεις για απόκτηση άδειας ΚΕΠΕΥ και για άλλες 22 αιτήσεις έγινε απόσυρση των αιτήσεων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, αποστάλθηκαν 20 υποθέσεις στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να αποφανθεί κατά πόσο προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα εκ μέρους εταιρειών ή φυσικών προσώπων. Σε 8 περιπτώσεις διαβιβάστηκαν πληροφορίες στη ΜΟΚΑΣ και σε άλλες 4 υποθέσεις διαβιβάστηκαν πληροφορίες στην Αστυνομία.

Ανθεκτικότητα και δυναμική

«Παρά τις έντονες προκλήσεις και τις συνεχείς αβεβαιότητες που χαρακτήρισαν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά την τελευταία πενταετία, η κυπριακή κεφαλαιαγορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αναπτυξιακή δυναμική», αναφέρεται

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του Ιουνίου 2026, ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων από την ΕΚΚ ανήλθε στις 815, καταγράφοντας αύξηση 1,12% σε σύγκριση με το τέλος του 2021.

Παράλληλα, βρίσκονται υπό εξέταση 63 νέες αιτήσεις για αδειοδότηση διαφόρων τύπων εποπτευομένων, γεγονός που σύμφωνα με τον απολογισμό, επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της Κεφαλαιαγοράς.

Κατά την πενταετία, προωθήθηκαν επίσης σημαντικές ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, με την ΕΚΚ να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου καθώς και ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο.