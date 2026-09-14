Η ΕΔΕΚ ανοίγει τις πόρτες σε όλους: Πλήρη άρση των διαγραφών ανακοίνωσε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή (βίντεο)

Την άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους και προϋποθέσεις αποφάσισε η πενταμελής Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών που συστάθηκε με απόφαση του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου.

Την απόφαση της πενταμελούς Επιτροπής για άρση όλων των διαγραφών ανακοίνωσε σήμερα η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ σε σημερινό βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η κ. Σοφία Χριστοδούλου Μακρή δήλωσε ότι «προχωρούμε σε μια ουσιαστική, πολιτική και αναγκαία απόφαση με ένα ξεκάθαρο στόχο, να αλλάξουμε επιτέλους το αφήγημα της ΕΔΕΚ. Να αφήσουμε πίσω μας τις διαιρέσεις και να κοιτάξουμε μπροστά. Γιατί στην ΕΔΕΚ όλοι είναι χρήσιμοι, κανείς δεν περισσεύει».

Συνεχίζοντας η κ. Μακρή τόνισε ότι «οι πόρτες της ΕΔΕΚ είναι ανοικτές σε κάθε άνθρωπο που ασπάζεται την ιδεολογία μας, τις αρχές και τις αξίες μας». Σε κάθε άνθρωπο, συμπλήρωσε, που λειτουργεί με εντιμότητα, καθαρότητα και σεβασμό.

«Σήμερα», υπογράμμισε, «γράφεται το πρώτο κεφάλαιο στη νέα σελίδα της ΕΔΕΚ».

Τονίζεται ότι η άρση των διαγραφών είναι καθολική και αφορά όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Ωστόσο, όσοι έχουν ενταχθεί σε άλλο κόμμα ή κομματικό σχηματισμό, η επανένταξή τους στην ΕΔΕΚ προϋποθέτει την προηγούμενη πλήρη αποδέσμευσή τους από αυτόν. Συνεπώς, όσα μέλη είχαν διαγραφεί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιστρέψουν στην ΕΔΕΚ με πλήρη δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πενταμελής Επιτροπή συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, με απόφαση της νέας προέδρου της ΕΔΕΚ. Επρόκειτο για την πρώτη πολιτική πράξη της κ. Μακρή, μέσα από την οποία στάλθηκε σε όλους το μήνυμα ότι θα γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνέδριου. Η πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από τον εκάστοτε πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Νίκο Νικολαΐδη, τον Διομήδη Διομήδους, τον Μιχάλη Κουταλιανό και τον Παύλο Μιχαήλ.