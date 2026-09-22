Συνταξιοδοτικό: Εντατικοποιούνται οι διαβουλεύσεις, παραμένoυν οι προβληματισμοί και το χάσμα στην κοστολόγηση

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι διαβουλεύσεις για το συνταξιοδοτικό, με το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων να παραμένει ως προς το ποιες δαπάνες θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο κόστος της μεταρρύθμισης.

Η χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ανέδειξε το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τους κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας, ως προς την κοστολόγηση της μεταρρύθμισης και το τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτήν, κάτι που επεσήμανε σε δηλώσεις του και ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Όπως υποστηρίζουν οι εταίροι, η κυβέρνηση συνυπολογίζει στο συνολικό κόστος δαπάνες που θα υφίσταντο ούτως ή άλλως, ακόμη και χωρίς τη μεταρρύθμιση, όπως οι συμφωνημένες αυξήσεις στις συντάξεις. Παράλληλα, προβληματισμός εκφράζεται και για τη συμπερίληψη του κόστους που συνδέεται με τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού, όταν τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Σύμφωνα με τη γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, υπάρχει έντονη διαφωνία όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζει η κυβέρνηση το ζήτημα της κοστολόγησης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. «Η κυβέρνηση περιλαμβάνει στο συνολικό κόστος και δαπάνες που έτσι κι αλλιώς θα υπήρχαν εάν δεν γινόταν η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, όπως οι συμφωνημένες αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά και το κόστος από τη δημιουργία του πραγματικού αποθεματικού για το ΤΚΑ».

Η διαφορά με κάποιους από τους εταίρους, τόνισε ο κ. Μουσιούττας, αφορά το κατά πόσο το κόστος του κράτους για την εφαρμογή της πολιτικής επιστροφής θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. «Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη: ότι είναι κόστη τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν, διότι το κράτος, από τη στιγμή που θα στερηθεί τα 800 εκατομμύρια, χάριν συζήτησης που θα ήταν φέτος ή του χρόνου, το πλεόνασμα των κοινωνικών ασφαλίσεων και θα πρέπει να βγει έξω στις αγορές για να δανειστεί αυτά τα 800 εκατομμύρια, θα έχει κάποιο κόστος. Το ότι θα μου επιστρέψει τα 800 εκατομμύρια και θα πληρώνει κάποια δόση, θα έχει κάποιο κόστος. Άρα αυτά τα κόστη συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος που υπάρχει για τη μεταρρύθμιση», τόνισε.

Γιοκ σε έξτρα κονδύλι

Σε ερώτηση για το κόστος εφαρμογής της μεταρρύθμισης, ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε τα στοιχεία που δόθηκαν πρόσφατα στους εταίρους, ότι η «συνολική πρόσθετη επιβάρυνση εκτιμάται σε 486 εκατομμύρια για την εξαετία για το κράτος και για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 334 εκατ., άρα περίπου 820 εκατομμύρια σε βάθος εξαετίας»». «Ανεξαρτήτως εάν αμφισβητούνται ή όχι οι αριθμοί, αυτή είναι η πρόταση της κυβέρνησης, αυτά μπορεί να δώσει το κράτος και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ως εκ τούτου, έχοντας υπόψη αυτό το συνολικό κόστος, εάν έχουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις για διαφοροποίηση οποιουδήποτε θέματος, θα πρέπει να μας τις υποβάλουν», τόνισε.

Σε ερώτηση κατά πόσο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν τα ποσά που περιλαμβάνονται στους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, ο υπουργός απάντησε ότι «αν υπάρχει κάποιο μικρό περιθώριο για οποιεσδήποτε αλλαγές, ή αν μας υποδείξουν κάτι το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά τα κόστη, είμαστε ανοιχτοί να το ακούσουμε».

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις περί ανακατανομής πόρων, ο υπουργός απάντησε ότι «αν διορθώσω τα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά χαλάσω τα της οικονομίας, αντιλαμβάνεστε το επακόλουθο θα είναι να έχει πρόβλημα και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων». «Δεν μιλούμε για ανακατανομή, γι' αυτό μιλούμε συνολικά ότι ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα κομμάτι από τα δημόσια οικονομικά, χωρίς να διαταράσσονται οι ισορροπίες», υπογράμμισε.

Μισές απαντήσεις

Κατά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν διευκρινίσεις για την κοστολόγηση. Όπως δήλωσε ο υπουργός, «απαντήσαμε σε όσα ερωτήματα είχαμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε», προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα ζητήματα θα διευκρινιστούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Απαντώντας σε ερώτηση του «Π» κατά πόσο οι συντεχνίες έχουν λάβει τα στοιχεία που ζήτησαν σχετικά με τις συντάξεις που θα καταβάλλονταν χωρίς τη μεταρρύθμιση τα επόμενα χρόνια, ο υπουργός απάντησε «ό,τι ζητείται και μπορούμε να δώσουμε, τα δίνουμε».

Ξεψαχνίζουν το νομοσχέδιο

Τις επόμενες τρεις ημέρες, το Συμβούλιο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πραγματοποιήσει εντατικές συνεδρίες με στόχο την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον εξέτασης του νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό και εάν χρειαστεί θα συνέλθει και την Παρασκευή. Η διαδικασία θα επιτρέψει στους κοινωνικούς εταίρους να διαμορφώσουν και να υποβάλουν τις τελικές τους εισηγήσεις, καθώς εξακολουθούν να εκφράζουν σημαντικούς προβληματισμούς.

Η βοηθός γενική διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, δήλωσε στον «Π» ότι η ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να κατατεθούν οι θέσεις της οργάνωσης. «Παραμένουν εκκρεμότητες σε σχέση με διευκρινίσεις που ζητήσαμε για την οικονομική πτυχή της μεταρρύθμισης. Όταν έχουμε και αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να δούμε ολοκληρωμένα την εικόνα και να πάρουμε αποφάσεις στα σώματά μας», ανέφερε.

Ο αναπληρωτής γ.γ. του ΚΕΒΕ, Αιμίλιος Μιχαήλ, δήλωσε στον «Π» ότι «παραμένουν αρκετοί προβληματισμοί», προσθέτοντας πως οι τελικές θέσεις του επιμελητηρίου επί του νομοσχεδίου θα κατατεθούν μετά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον εξέτασής του.

Λόγο για ανοιχτά ζητήματα που παραμένουν κάνει και ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σημειώνοντας ότι σημαντική κρίνεται η κατ' άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ η συζήτησή του αναμένεται να αρχίσει στις 13 Οκτωβρίου.

Σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου η Τεχνική Επιτροπή για τα Ταμεία Προνοίας, με στόχο την εντατικοποίηση των συζητήσεων προκειμένου να διαμορφωθεί συμφωνία-πλαίσιο κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Η ΣΕΚ αναμένεται να καταθέσει σήμερα εισήγηση για το θεσμό.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η διαδικασία για τα Ταμεία Προνοίας δεν ξεκινά τώρα αλλά σύντομα. «Ήδη έρχονται οι αναλογιστές από το ILO, καθώς και σύμβουλος από το Υπουργείο Οικονομικών, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή», ανέφερε.

Η επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα γίνει τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.