Κέρδη €2,9 εκατ. για τη Lanitis Golf το πρώτο εξάμηνο του 2026

Κέρδη €2,89 εκατ. κατέγραψε το εξάμηνο του 2026 η Lanitis Golf Public Co Ltd σε σύγκριση με ζημιές €500,8 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τη μη ελεγμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εταιρείας, τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά στα €24,3 εκατ. από €9 εκατ. πέρσι, κυρίως λόγω της μεταβίβασης επιπρόσθετων οικοπέδων και κατοικιών σε αγοραστές στο πλαίσιο της ανάπτυξης του έργου γκολφ και ακινήτων στο Limassol Greens.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε €5,28 εκατ. έναντι €1,08 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν στα €71,2 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026.

Η διοίκηση χαρακτηρίζει ικανοποιητική τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της εταιρείας, σημειώνοντας ότι δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις κύριες δραστηριότητές της στο προβλέψιμο μέλλον.