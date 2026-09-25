Ενέργεια, πληθωρισμός και χρηματοδότηση στο επίκεντρο των επαφών Χατζηπαντέλα

Σημαντικές επαφές με κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ) στη Φρανκφούρτη και το Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της αποστολής της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ 21 - 23 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Στο επίκεντρο των επαφών ήταν οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ασφάλεια, αλλά και η ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού και μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Ενέργεια, πληθωρισμός και ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Κατά τις επαφές του Μιχάλη Χατζηπαντέλα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κυριάρχησαν οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, η ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού και τρόποι μείωσης του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής συνδεσιμότητας της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης αναδείχθηκε ως καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή ένταξη της Κύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και πρόσβαση σε ανταγωνιστικότερο κόστος ενέργειας.

Στην ΕΤΕπ συζητήθηκε παράλληλα η πορεία της μελέτης βιωσιμότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, ενώ αναγνωρίστηκε η ανάγκη προώθησης και ολοκλήρωσης του έργου.

Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι συζητήσεις επεκτάθηκαν στη νομισματική πολιτική, τις οικονομικές προοπτικές, την τραπεζική εποπτεία, το ψηφιακό ευρώ, τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

€35 εκατ. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σημαντικό ζήτημα που τέθηκε στις επαφές ήταν τα €35 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία έχουν παγοποιηθεί εδώ και χρόνια.

Ο κ. Χατζηπαντέλα ήγειρε ξανά το ζήτημα, αναδεικνύοντας πιθανές λύσεις ώστε τα συγκεκριμένα κονδύλια να επανενεργοποιηθούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση για τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια που αφορούν την Κύπρο και στην εξεύρεση τρόπων άντλησης και αξιοποίησής τους.

Κατά τη συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα έθεσε επίσης το ζήτημα της ενδεχόμενης επαναδραστηριοποίησης της ΕΤΕπ στην Τουρκία, ζητώντας ενημέρωση για τις προθέσεις και τον σχεδιασμό της Τράπεζας.

AMLA: Στο μικροσκόπιο 40 οντότητες - μία στην Κύπρο

Βαρύνουσας σημασίας ήταν επίσης η συνάντηση με την Πρόεδρο της AMLA, Bruna Szegő, καθώς και η συζήτηση με μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρόποι λειτουργίας της νέας Αρχής και ο τρόπος επιλογής των οντοτήτων που θα υπόκεινται σε ελέγχους σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχιτεκτονικής.

Όπως αναφέρθηκε, στο μικροσκόπιο της νέας εποπτικής διαδικασίας βρίσκονται 40 οντότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μία εκ των οποίων βρίσκεται στην Κύπρο.

Συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή οδηγία που θα διέπει το νέο πλαίσιο, καθώς και οι τρόποι ενίσχυσης της εποπτείας, της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηπαντέλα ανέφερε: «Οι επαφές στη Φρανκφούρτη και το Λουξεμβούργο ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί μας έδωσαν τη δυνατότητα να συζητήσουμε με κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή οικονομία. Στόχος μας είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αποφάσεις που λαμβάνονται να μετατρέπονται σε πραγματικά οφέλη για τη χώρα μας και, κυρίως, σε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».