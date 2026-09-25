Ασφαλιστική Atlantic: Μείωση 6,6% στα κέρδη, έπεσαν στα €9,6 εκατ.

Μειωμένα κατά 6,6% καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κέρδη της ασφαλιστικής εταιρείας Atlantic.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2026 το Συγκρότημα παρουσίασε κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €9,60 εκατ. έναντι €10,28 εκατ. το 2025. Η μείωση στην κερδοφορία οφείλεται στα μειωμένα κέρδη από επενδύσεις τα οποία ανήλθαν σε €4,45 εκατ. έναντι €5,52 εκατ. το 2025.

Αντίθετα τα κέρδη από εργασίες κατέγραψαν ικανοποιητική αύξηση 18,1% φθάνοντας στα €4,67 εκατ. έναντι €3,95 εκατ. το 2025. Η αύξηση προέκυψε κυρίως λόγω της αύξησης στο αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλισης.

Αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλισης

Το αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλισης κατέγραψε αύξηση 17,0% και ανήλθε σε €5,69 εκατ. έναντι €4,87 εκατ. το 2025. Η αύξηση προέκυψε λόγω της αύξησης στα έσοδα ασφάλισης κατά 6,0% και της μείωσης στα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης κατά 1,0% ως αποτέλεσμα τις μείωσης των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Έσοδα ασφάλισης

Τα έσοδα ασφάλισης ανήλθαν σε €14,26 εκατ. έναντι €13,45 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 6,0% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλίστρων του κλάδου οχημάτων και του κλάδου περιουσίας κατά 5,5% και 3,4% αντίστοιχα. Αύξηση 12,3% κατέγραψαν επίσης τα έσοδα ασφάλισης του κλάδου υγείας.

Έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης

Τα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης ανήλθαν σε €6,35 εκατ. έναντι €6,42 εκατ. το 2025 καταγράφοντας μείωση 1,0%. Τα έξοδα υπηρεσιών ασφάλισης περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις και τα έξοδα απόκτησης ασφάλισης. Οι απαιτήσεις περιλαμβανομένων των αλλαγών στις υποχρεώσεις για προκύπτουσες απαιτήσεις ανήλθαν σε €4,29 εκατ. έναντι €4,46 εκατ. το 2025 καταγράφοντας μείωση 3,9% η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση των απαιτήσεων του κλάδου οχημάτων.

Τα έξοδα απόκτησης ασφάλισης κατέγραψαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε €2,06 εκατ. έναντι €1,96 εκατ. το 2025.

Τα καθαρά έξοδα από συμβόλαια αντασφάλισης που κατέχονται ανήλθαν σε €2,14 εκατ. έναντι €2,04 εκατ το 2025. Τα αντασφάλιστρα μετά την αφαίρεση των εισπρακτέων προμηθειών αντασφάλισης αυξήθηκαν σε €2,26 εκατ. έναντι €2,09 εκατ. το 2025 ως επακόλουθο της αύξησης των ασφαλισμένων ποσών του κλάδου περιουσίας.

Τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστές για επέλθουσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν σε €125 χιλ. έναντι €43 χιλ. το 2025.

Άλλα έσοδα από εργασίες

Τα άλλα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €125 χιλ. έναντι €98 χιλ. το 2025. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μεριδίου κερδών από τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες από €78 χιλ. το 2025 σε €125 χιλ.

Λειτουργικά και άλλα έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €3,23 εκατ. έναντι €3,06 εκατ. το 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. Τα έξοδα μισθοδοσίας τα οποία αντιπροσωπεύουν το 62% των εξόδων διαχείρισης παρουσίασαν αύξηση 2,8%. Αύξηση κατέγραψαν επίσης τα έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα εκτυπωτικά και γραφική ύλη και οι προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες. Αντίθετα μείωση κατέγραψαν τα έξοδα οχημάτων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα έξοδα προώθησης.

Χρηματοοικονομικές εργασίες

Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities παρουσίασε κέρδη από εργασίες ύψους €207 χιλ. έναντι €159 χιλ. το 2025. Τα έσοδα από χρηματιστηριακές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,9% και ανήλθαν σε €489 χιλ. έναντι €466 χιλ. το 2025.

Τα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν μείωση 11,1% και ανήλθαν σε €282 χιλ. Τα τελικά κέρδη της περιόδου μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €221 χιλ. έναντι €208 χιλ. το 2025.

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης

Τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν σε €334 χιλ. από €440 χιλ. το 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως στους τόκους ομολόγων οι οποίοι ανήλθαν σε €384 χιλ. έναντι €454 χιλ. Μείωση κατέγραψαν επίσης οι τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις. Τα τραπεζικά έξοδα και πληρωτέοι τόκοι που αφορούν κυρίως έξοδα πιστωτικών καρτών ανήλθαν σε €53 χιλ. από €49 χιλ. το 2025.

Εισοδήματα και κέρδη από επενδύσεις

Τα εισοδήματα από επενδύσεις ύψους €1,02 εκατ. (2025: €1,02 εκατ.) περιλαμβάνουν ενοίκια εισπρακτέα €74 χιλ. έναντι €70 χιλ. το 2025 και μερίσματα ύψους €944 χιλ. έναντι €954 χιλ. το 2025. Τα κέρδη από επενδύσεις του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €4,45 εκατ. (2025: κέρδη €5,52 εκατ.) Η συνολική απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 7,41% έναντι 10,81% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Μέρισμα

Στις 3 Ιουνίου 2026, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 17,0 σεντ ανά μετοχή. Το συνολικό μέρισμα ύψους €6,62 εκατ. πληρώθηκε στους δικαιούχους στις 3 Ιουλίου 2026.

Προβλεπόμενη εξέλιξη

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ως ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες στο λειτουργικό περιβάλλον λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά κρίνονται επίσης τα αποτελέσματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις ή συνεργασίες οι οποίες δυνατόν να επηρεάσουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.

Παρά τις παγκόσμιες αβεβαιότητες και τις περιφερειακές προκλήσεις με την πρόσφατη κρίση στην Μέση Ανατολή, αναφέρεται, η Κυπριακή οικονομία παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.

Εντούτοις, η Διεύθυνση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί διαρκώς τις προκλήσεις και τους κινδύνους στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ώστε να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση, παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο της προσεγμένης ανάπτυξης των εργασιών του Συγκροτήματος ούτως ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την υψηλή κερδοφορία και την υγιή οικονομική του θέση.