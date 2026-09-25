Τον κώδωνα του κινδύνου για το άκαρι μελισσών στην Τουρκία, κρούουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες – Ζητούν νόμιμες μετακινήσεις και ενημέρωση σε περίπτωση υποψίας

Στην έκδοση επίσημου σημειώματος, με το οποίο ενημερώνουν ότι έχει πρόσφατα επιβεβαιωθεί η παρουσία του ακάρεως Tropilaelaps spp. στην Τουρκία, νέα απειλή κατά των μελισσών, προχώρησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Παράλληλα ζητούν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που διέπουν το εμπόριο και τις νόμιμες μετακινήσεις των μελισσών και μελισσοκομικού υλικού. Επίσης τονίζουν την υποχρέωση ενημέρωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε περίπτωση υποψίας για άμεση διερεύνηση και λήψη μέτρων.

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Το θέμα ανέδειξε σε προηγούμενα ρεπορτάζ ο «Π», παραθέτοντας τις ανησυχίες και συστάσεις μελών της επιστημονικής κοινότητας για την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων στην Κύπρο, καθώς στη μελισσοκομία, οι κατεχόμενες περιοχές και η Τουρκία είναι «συγκοινωνούντα δοχεία».

Όπως γράψαμε, το κοινό στοιχείο με την κρίση του αφθώδους πυρετού είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αυξημένος κίνδυνος το νέο άκαρι να πλήξει τις ελεύθερες περιοχές μέσω του ανεξέλεγκτου πάρε-δώσε με τα κατεχόμενα, και συγκεκριμένα λόγω της επιλογής Ελληνοκύπριων μελισσοκόμων να προμηθεύονται από τα κατεχόμενα βασίλισσες μέλισσες άλλων φυλών χωρίς πιστοποιητικά από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εις βάρος της κυπριακής φυλής μελισσών, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει προστατεύσει μέχρι σήμερα.

Οι ανησυχίες, όμως, δεν αφορούν μόνο τα κατεχόμενα, όπως υποδεικνύει η λέκτορας Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσοκομίας στο KES COLLEGE, Χριστίνα Χριστοδούλου. Σε δηλώσεις της στον «Π» ανέφερε ότι ορισμένοι μελισσοκόμοι, κυρίως στις ελεύθερες περιοχές, προβαίνουν σε παράνομες εισαγωγές βασιλισσών μελισσών, χωρίς πιστοποιητικά ελέγχου από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κυρίως από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ιταλία.

Νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης – Αποφασίστηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων

Σύμφωνα με το σημείωμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το Tropilaelaps spp. αποτελεί σημαντικό εχθρό των μελισσών και θεωρείται ιδιαίτερα επιζήμιο για τις αποικίες, καθώς προσβάλλει κυρίως τον γόνο και παρουσιάζει πολύ ταχεία αναπαραγωγή. Η παρουσία του, τονίζεται, αποτελεί νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί η εγκατάσταση του ακάρεος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν ότι λόγω της εγγύτητας της Τουρκίας και των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Κυβέρνησης και λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου κινδύνου εισαγωγής και εξάπλωσης του ακάρεως, αποφασίστηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελισσοκόμων, καθώς και στην έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κρουσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπηρεσίες δημοσίευσαν σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μελισσοκόμους, το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την Υγεία των Μελισσών.

Υποχρέωση ενημέρωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που διέπουν το εμπόριο και τις νόμιμες μετακινήσεις των μελισσών και μελισσοκομικού υλικού ζητούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι παράνομες ή μη ελεγχόμενες μετακινήσεις μελισσιών και μελισσοκομικού υλικού αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την εισαγωγή και εξάπλωση του Tropilaelaps spp..

Σε περίπτωση υποψίας παρουσίας του Tropilaelaps spp. και ιδιαίτερα, εάν παρατηρήσουν οι μελισσοκόμοι ακάρεα που διαφέρουν από τη γνωστή σε αυτούς μέχρι σήμερα Βαρρόα (Varroa destructor), καθώς και στο ενδεχόμενο που περιέλθει στην αντίληψή τους παράνομη ή μη ελεγχόμενη μετακίνηση μελισσιών και μελισσοκομικού υλικού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζητούν να ενημερωθούν άμεσα στα πιο κάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας: 22 805241

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας: 24 821275

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου: 24 824555

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού: 25 819512

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου: 26 821260

Καθοριστική σημασίας η έγκαιρη ανίχνευση

Η έγκαιρη ανίχνευση είναι καθοριστικής σημασίας, τονίζουν, καθώς επιτρέπει την άμεση διερεύνηση και λήψη των απαραίτητων μέτρων και, εφόσον είναι εφικτό, την εξάλειψη του ακάρεως πριν αυτό εγκατασταθεί και εξαπλωθεί.

Όπως εξηγούν στους μελισσοκόμους, «η συμμόρφωση σας με τις απαιτήσεις των Κανονισμών που διέπουν το εμπόριο και τις νόμιμες μετακινήσεις, η αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και η άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε περίπτωση υποψίας, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της Υγείας των μελισσών και της κυπριακής μελισσοκομίας».

Επιστήμονες στον «Π»: Αργά ή γρήγορα το άκαρι θα έρθει, χρειάζεται προετοιμασία

Τις απόψεις τους γύρω από τον χειρισμό του ζητήματος ανέφεραν στον «Π» ο επίκουρος καθηγητής Εφαρμοσμένης Μελισσοκομίας στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, και η λέκτορας στο KES COLLEGE, Χριστίνα Χριστοδούλου.

Πρώτον, όπως σημείωσαν οι Κύπριοι επιστήμονες, αργά ή γρήγορα το άκαρι Tropilaelaps mercedesae θα έρθει -άγνωστο το πότε- στην Κύπρο. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά να προετοιμαστεί ο μελισσοκομικός κλάδος.

Δεύτερον, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να εκπαιδεύσουν όλο τον μελισσοκομικό κόσμο, δηλαδή να γίνει εκπαίδευση με υποχρεωτική την παρουσία όλων των μελισσοκόμων. Δεν θα πρέπει, τόνισαν, να εκδηλωθεί ξανά ο πανικός που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980, όταν ήρθε στην Κύπρο το άκαρι Varroa destructor.

Τρίτον, το νέο άκαρι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζεται σήμερα το Varroa destructor.

Τέταρτον, σε καμία περίπτωση να μη συζητηθεί το ενδεχόμενο καταστροφής των μολυσμένων μελισσιών, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου λόγω υποψίας παρουσίας του ακάρεως, έπεσε στο τραπέζι και αυτό το σενάριο.