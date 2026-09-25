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Συνάντηση συνδικαλιστικών οργανώσεων με τον ΥΠΟΙΚ για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ θα συναντηθούν σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ενόψει της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Δευτέρα.

Με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό συναντώνται σήμερα στις 12:00 οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, με αντικείμενο το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να ανταλλαγούν απόψεις, να καταγραφούν οι θέσεις των δύο πλευρών και να εντοπιστούν τα σημεία σύγκλισης, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τη συνάντηση των οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι παραμένει η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανάγκη βελτίωσης των μισθών. «Θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για να αυξηθούν οι μισθοί», ανέφερε.

Ο κ. Ανδρέου ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση δεν θα υποχωρήσει από τις θέσεις και τις αρχές της και πως η συλλογική σύμβαση θα ανανεωθεί μόνο εφόσον υπάρξει βελτίωση των μισθών. Πρόσθεσε ότι, αν στις δύο επόμενες συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν σημειωθεί σημαντική πρόοδος, θα ανακοινωθούν μέτρα αντίδρασης τη Δευτέρα.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, εξέφρασε στο ΚΥΠΕ την ελπίδα ότι η Κυβέρνηση θα επιδείξει κοινωνική ευαισθησία, σημειώνοντας πως τα αιτήματα των οργανώσεων είναι πλήρως δικαιολογημένα και δεν συνιστούν παράλογες απαιτήσεις.

«Η απαίτησή μας είναι να βελτιωθούν οι μισθοί ώστε να μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίζει τις καθημερινές ανάγκες που έχει για την επιβίωσή του», σημείωσε. Τόνισε, παράλληλα, ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας θα ληφθούν μέτρα. «Δεν το λέμε αυτό σαν απειλή, το λέμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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