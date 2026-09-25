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Οικολόγοι: Άμεσα μέτρα κοινωνικής προστασίας και έλεγχοι στις τιμές των καυσίμων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Κίνημα Οικολόγων–Συνεργασία Πολιτών ζητά διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών, στοχευμένη στήριξη και επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Τη λήψη άμεσων μέτρων κοινωνικής προστασίας, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων για τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων ζητά, με ανακοίνωσή του, το Κίνημα Οικολόγων–Συνεργασία Πολιτών.

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί συνδυασμό διαφάνειας στην αγορά, στοχευμένης ανακούφισης και διαρθρωτικών παρεμβάσεων που περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Κίνημα ζητά, επίσης, συστηματικούς ελέγχους ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, δημοσιοποίηση των σχετικών ευρημάτων και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων αθέμιτων πρακτικών.

«Επαναφέρουμε την ανάγκη επέκτασης των φωτοβολταϊκών στις στέγες, ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από την ΑΗΚ και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Καλούμε την Κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής, με επαρκή χρηματοδότηση, σαφή χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και τακτική δημόσια αξιολόγηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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