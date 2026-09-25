Μας τραβά το αυτί η ΕΕ για ξέπλυμα χρήματος και υδρογόνο

Διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και 18 άλλων χωρών αποφάσισε να κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη μεταφορά ορισμένων διατάξεων της έκτης Οδηγίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640).

Συγκεκριμένα, η ΕΕ απέστειλε προειδοποιητική επιστολή (letter of formal notice) στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν πλήρως τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά ορισμένων διατάξεων της έκτης Οδηγίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640).

Οι συγκεκριμένες διατάξεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων σε αρμόδιες αρχές, αυτορρυθμιζόμενους φορείς, υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα που διαθέτουν έννομο συμφέρον.

Η έκτη Οδηγία AML αφορά κυρίως οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του πλαισίου πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο σημαντικό μέρος της Οδηγίας, και ειδικότερα τα άρθρα 11, 12, 13 και 15, έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Όπως τονίζεται, η σταδιακή εφαρμογή της έκτης Οδηγίας θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και για τη διασφάλιση της συνεπούς και αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη μέλη.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών και του κοινού στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα αξιόπιστο σύστημα διαφάνειας όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση και τον έλεγχο των εταιρειών, επισημαίνεται. Παράλληλα, η ακριβής και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι ζωτικής σημασίας για τις αρχές επιβολής του νόμου, τονίζεται.

Τα εμπλεκόμενα κράτη, έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των διατάξεων και να κοινοποιήσουν τα σχετικά μέτρα στην Επιτροπή.

Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Υδρογόνο

Παράλληλα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για την αγορά υδρογόνου και απαλλαγμένων από τον άνθρακα αερίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή (letter of formal notice) στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, λόγω μη κοινοποίησης της πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης Οδηγίας για το Υδρογόνο και τα Απανθρακοποιημένα Αέρια (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1788).

Η Οδηγία υιοθετήθηκε το 2024 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για το υδρογόνο και τα απαλλαγμένα από τον άνθρακα αέρια, η οποία περιλαμβάνει επίσης τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1789.

Η νέα Οδηγία και ο Κανονισμός επικαιροποιούν τους κανόνες που διέπουν την αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ και ταυτόχρονα εισάγουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υποδομές υδρογόνου. Στόχος τους είναι να διευκολύνουν τη χρήση ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών αερίων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προσιτή τιμή της ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή έως τις 5 Αυγούστου 2026. Μέχρι σήμερα, μόνο η Ιταλία έχει κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Οι χώρες αυτές διαθέτουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των κανόνων και να ενημερώσουν σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης, η Επιτροπή ενδέχεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη.