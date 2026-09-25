Αυξήθηκαν κατά €172 εκατ. οι καταθέσεις τον Αύγουστο, άνοδος €115 εκατ. και στα δάνεια

Αυξημένες καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2026 οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ωστόσο η απόλυτη μηνιαία αύξησή τους ήταν μικρότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση παρουσίασαν και τα δάνεια, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα έναντι μείωσης τον Ιούλιο.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €171,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €562,3 εκατ. τον Ιούλιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,5%, σε σύγκριση με 6,2% τον Ιούλιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Αύγουστο 2026 έφθασε στα €59,3 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €175,3 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €60,2 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών κατέγραψαν μείωση €1,9 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €117,0 εκατ.

Δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €114,6 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €68,7 εκατ. τον Ιούλιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,8%, σε σύγκριση με 11,1% τον Ιούλιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2026 έφθασε στα €28,5 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €36,5 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €12,6 εκατ. και €32,4 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €8,5 εκατ.