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Μείωση 1,4% στις πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Αύγουστο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών ανήλθαν στους 121.646 τόνους, ενώ οι πωλήσεις από πρατήρια αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2%.

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 1,4% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, φτάνοντας τους 121.646 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Μείωση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατά 6,1%, καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου κατά 23,9%, πετρελαίου θέρμανσης κατά 9,2% και πετρελαίου κίνησης κατά 1,6%.

Αντίθετα, οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ άνοδο σημείωσαν επίσης οι πωλήσεις υγραερίου κατά 8,6%, ελαφρού μαζούτ κατά 4,9% και βενζίνης κατά 1,5%.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,2%, φτάνοντας τους 54.704 τόνους.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 15,3%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης μειώθηκαν κατά 25,5% και οι πωλήσεις βενζίνης κατά 12,7%. Οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ οι προμήθειες σε αεροπλάνα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καταγράφοντας μείωση 0,4%.

Τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2026 αυξήθηκαν κατά 21,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ #ΒΕΝΖΙΝΗ #ΚΑΥΣΙΜΑ

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