Στις €9.504 καθαρά τον μήνα ο ψηλότερος μισθός αξιωματούχου στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 (πίνακας)

Την ιδιαίτερα σημαντική επίδραση που έχει η καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στις απολαβές των αιρετών, κρατικών και ανεξάρτητων αξιωματούχων, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων, αποτυπώνουν τα στοιχεία του κρατικού μισθολογίου από το 2022 μέχρι και το 2027. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του οποίου οι καθαρές μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά €1.815 από το 2022, ενώ κατά €1.183 αυξήθηκαν οι καθαρές μηνιαίες απολαβές των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και των δικαστών του Συνταγματικού κ...

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