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Στο 1,5% διατηρεί η ΚΤΚ το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατήρησε στο 1,5% το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για τα ανοίγματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διατήρησε στο 1,5% το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) για τα ανοίγματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με απόφαση που ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ποσοστό είχε καθοριστεί με απόφαση της ΚΤΚ στις 14 Ιανουαρίου 2025 και εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2026, παραμένοντας σε ισχύ.

Στο πλαίσιο της μακροπροληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ΚΤΚ αξιολογεί σε τριμηνιαία βάση τις συνθήκες που επηρεάζουν το ύψος του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη τον δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ και την απόκλισή του από τη μακροπρόθεσμη τάση.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το 1,5% παραμένει το ποσοστό CCyB που ισχύει για τα ανοίγματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#τράπεζες #ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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