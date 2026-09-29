Η ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης εργαζομένων με ευθύνες φροντίδας στο επίκεντρο συζήτησης του ΚΕΒΕ

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι όταν προσπαθούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων ή άλλων εξαρτώμενων μελών ανέδειξε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CareDivide. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, στο επίκεντρο τέθηκαν η ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας και των υποστηρικτικών πολιτικών, η άτυπη φροντίδα, η ισότητα των φύλων και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι επιχειρήσεων, της δημόσιας διοίκησης, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες για τις προκλήσεις των εργαζομένων με ευθύνες φροντίδας.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Σχεδίου Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας από τον Ανώτερο Λειτουργό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Φάνο Κουρουφέζη.

Κατά την παρουσίαση αναλύθηκαν οι δυνατότητες στήριξης των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα, των οικογενειών τους και των άτυπων φροντιστών. Ακολούθησαν συζήτηση και ερωτήσεις για τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Στην ανοικτή συζήτηση καταγράφηκαν οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων ή άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν προτάσεις πολιτικής που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του CareDivide, καθώς και πρακτικοί τρόποι με τους οποίους επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει το ΚΕΒΕ, η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και διαμόρφωσης πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, οικογενειών και επιχειρήσεων.

Το έργο CareDivide συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) και υλοποιείται στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ