Μειωμένες ζημιές για Leptos Calypso Hotels, μειωμένα κέρδη για Πανδώρα Επενδύσεις

Μειωμένες ήταν οι ζημιές της Leptos Calypso Hotels για το εξάμηνο του 2026, ενώ μειωμένα κέρδη ανακοίνωσε η Πανδώρα Επενδύσεις.

Leptos Calypso Hotels

Η ζημιά μετά τη φορολογία μειώθηκε σε €934,5 χιλ. έναντι ζημιάς ύψους €1,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ζημιά μετά τη φορολογία που αντιστοιχεί στους μετόχους της εταιρείας περιορίστηκε στις €930,6 χιλ. έναντι ζημιάς ύψους €1,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η μείωση της ζημιάς οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εισοδημάτων και στη μείωση στα χρηματοδοτικά έξοδα.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για την πρώτη εξαμηνία του 2026 ανήλθε σε €14,6 εκατ. σε σύγκριση με €14,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην καλύτερη πληρότητα των ξενοδοχείων του Συγκροτήματος καθώς και στην βελτιωμένη τιμολογιακή απόδοση.

Το κέρδος εργασιών του Συγκροτήματος για την πρώτη εξαμηνία του 2026, ανήλθε σε €445,5 χιλ. έναντι κέρδους ύψους €300,5 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Προοπτικές

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Κυπριακή οικονομία και ειδικά ο τουριστικός τομέας εξακολουθεί να δοκιμάζεται λόγω της Ρώσοουκρανικής διαμάχης αλλά και από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν.

Οι συνολικές αφίξεις τουριστών στη χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά 8% σε σχέση με πέρσι αλλά με αρκετούς επισκέπτες να χρησιμοποιούν καταλύματα εκτός ξενοδοχείων.

Όπως υπογραμμίζεται, οι αυξήσεις στα κόστη παρέμειναν σε ψηλά επίπεδα όπως ενέργεια, διατροφική αλυσίδα, και το κόστος προσωπικού.

Η Διεύθυνση έχει αναπροσαρμόσει προς τα πάνω τις τιμές διαμονής στα ξενοδοχεία του Συγκροτήματος ώστε να αντικατοπτρίζουν τα αυξημένα κόστη, και έχει προβεί σε επιτυχημένες ενέργειες για βελτίωση των τιμών και της πληρότητας των ξενοδοχείων.

«Οι μελλοντικές επιπτώσεις των παραγόντων αυτών είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις και υπολογισμοί της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα. Παρόλο που η Διεύθυνση δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τα αποτελέσματα του έτους λόγω της αβεβαιότητας και των παραγόντων που αναφέρθηκαν, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε επίπεδο κέρδους εργασιών αναμένονται να είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2025», σημειώνεται.

Πανδώρα Επενδύσεις

Η Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ παρουσίασε κερδοφόρα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αν και σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους περιορίστηκαν στα €2,9 εκατ., έναντι €7,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η μείωση της κερδοφορίας κατά περίπου €4,5 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση του μεικτού κέρδους κατά €11,8 εκατ. Ωστόσο, η αρνητική αυτή επίδραση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των εξόδων πώλησης, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας κατά €5,4 εκατ., καθώς και από τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά €1,2 εκατ. και των εξόδων χρηματοδότησης μισθώσεων κατά €57 χιλ.

Θετική συνεισφορά είχαν η αύξηση των άλλων λειτουργικών εισοδημάτων κατά €202 χιλ. και η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση κατά €470 χιλ., ενώ μικρές αρνητικές επιδράσεις προήλθαν από τη μειωμένη συνεισφορά συνδεδεμένων εταιρειών και κοινοπραξιών και από τα χαμηλότερα κέρδη επανεκτίμησης επενδυτικών ακινήτων.

Οι αναγνωρισμένες πωλήσεις/εισοδήματα του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €35,3 εκατ. (2025: €47,3 εκατ.) σημειώνοντας μείωση €12 εκατ. (25,4%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διαφορά οφείλεται κυρίως σε μείωση στις πωλήσεις ακινήτων που έχουν αναγνωρισθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατά περίπου €12,9 εκατ.( εκ των οποίων €13,7 εκατ. αφορά πωλήσεις γης).

Κατά την περίοδο έχουν υπογραφτεί συμβόλαια για πωλήσεις ακινήτων ύψους €48 εκατ. σε σύγκριση με €80,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο . Στις πωλήσεις της περιόδου συμπεριλαμβάνεται πώληση στον πύργο Oceanus ύψους €9,1 εκατ. σε σύγκριση με πώληση, στο ίδιο έργο, της αντίστοιχης περσινής περιόδου ύψους €44,2 εκατ.

Στις 30 Ιουνίου 2026 το συνολικό ύψος των συμβολαίων που υπογράφτηκαν για την πώληση ακινήτων και δεν έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, και θα αναγνωριστούν μελλοντικά, ανέρχονταν σε €327 εκατ. ( στις 31 Δεκεμβρίου 2025: €303 εκατ.)

Το κέρδος από εργασίες περιορίστηκε στα €5,1 εκατ. από €11,4 εκατ. πέρσι, ενώ τα χρηματοδοτικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω της ανόδου του δανεισμού για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων του ομίλου.

Προοπτικές

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος εκτιμούν ότι, κάτω από τις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των εργασιών του Συγκροτήματος ,την σημαντική έκθεση του σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και την αβεβαιότητα του τομέα ανάπτυξης γης , τα αναμενόμενα κατά το τρέχον έτος αποτελέσματα δυνατόν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, των οποίων το μέγεθος των επιπτώσεων είναι δύσκολο να προϋπολογιστεί.