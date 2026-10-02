Ταμείο Ανάκαμψης: Σχεδόν €120 εκατ. στην Κύπρο από την τελευταία εκταμίευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε την Πέμπτη περισσότερα από €9,8 δισ. προς την Πολωνία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, την Εσθονία και την Κύπρο, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU.

Για την Κύπρο, η Κομισιόν κατέβαλε επιχορηγήσεις ύψους σχεδόν €120 εκατ., μετά την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων.

Στα μέτρα που συνδέονται με την πληρωμή περιλαμβάνονται η θέσπιση νέου συστήματος αξιολόγησης των σχολείων, η δημιουργία συστήματος διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγείας ασθενών και η εισαγωγή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών οικοδομής, καθώς και η επέκταση των υποδομών δοκιμών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εκταμίευση ακολουθεί το έκτο αίτημα πληρωμής της Κύπρου, το οποίο υποβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2026. Με την έκτη πληρωμή, η Κύπρος έχει λάβει το 67% της συνολικής χρηματοδότησης που προβλέπεται για το εθνικό της σχέδιο, συνολικού ύψους €1,02 δισ. σε επιχορηγήσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι πληρωμές αντικατοπτρίζουν την επιτυχή επίτευξη βασικών οροσήμων και στόχων που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των πέντε κρατών μελών.

Παράλληλα, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του Ταμείου, το οποίο βασίζεται στις επιδόσεις, καθώς τα κονδύλια εκταμιεύονται μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά οι συμφωνηθείσες δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

Μετά την έγκριση του Συμβουλίου για τη διενέργεια των εκταμιεύσεων, η Επιτροπή εξέδωσε τις αντίστοιχες αποφάσεις πληρωμής και προχώρησε στην εκταμίευση των κονδυλίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ