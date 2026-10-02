Ώρα αποφάσεων στον ΔΗΣΥ: Το Πολιτικό Γραφείο κρίνει το χρονοδιάγραμμα και τις ισορροπίες ενόψει Προεδρικών

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα συνέρχεται σήμερα στις 17:00 το απόγευμα, το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, με το βλέμμα στραμμένο στις εσωκομματικές διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίου ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Στο τραπέζι θα βρεθεί η πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου για υποβολή υποψηφιοτήτων στις 13 Οκτωβρίου και διεξαγωγή της εσωκομματικής ψηφοφορίας στις 14 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς στελέχη εκφράζουν επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία επιχειρείται να κλείσει το ζήτημα της υποψηφιότητας. Το Πολιτικό Γραφείο καλείται σήμερα είτε να επικυρώσει την πρόταση του Εκτελεστικού είτε να προχωρήσει σε αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί δημόσια και παρασκηνιακά.

Η συνεδρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσωκομματικές σχέσεις έχουν επιβαρυνθεί αισθητά. Στελέχη του ΔΗΣΥ δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής υποψηφίου να οδηγήσει σε νέα ένταση και να βαθύνει τα ρήγματα που ήδη έχουν καταγραφεί. Η ηγεσία, από την πλευρά της, επιδιώκει να δώσει θεσμικό χαρακτήρα στη διαδικασία και να κλείσει εγκαίρως ένα ζήτημα που έχει ήδη προκαλέσει δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Στο τραπέζι παράταση των προθεσμιών

Ο Γιώργος Παμπορίδης αναμένεται να θέσει ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου εισήγηση για παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Ο πρώην υπουργός Υγείας έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη διαφωνία του με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, υποστηρίζοντας ότι ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Στο επίκεντρο των ενστάσεών του βρίσκεται και η προϋπόθεση συγκέντρωσης 500 υπογραφών από όλες τις επαρχίες. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι ως απλό μέλος και βουλευτής δεν διαθέτει πρόσβαση στο μητρώο μελών του κόμματος, γεγονός που, κατά την άποψή του, δυσκολεύει περαιτέρω τη διαδικασία.

Παράλληλα, προς την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη κατατεθεί άλλη εισήγηση, η οποία προνοεί μεταφορά της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων και διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών τον Φεβρουάριο του 2027. Οι δύο προσεγγίσεις αποτυπώνουν τη διαφορετική ανάγνωση που υπάρχει στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ ως προς το πότε πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για το 2028.

Στο επίκεντρο και ο Αβέρωφ

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η στάση του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έχει ήδη διατυπώσει έντονες επιφυλάξεις για το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, δηλώνοντας ότι «δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα». Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν έχει μέχρι στιγμής ξεκαθαρίσει κατά πόσον θα διεκδικήσει το χρίσμα μέσα από την εσωκομματική διαδικασία ή αν θα κινηθεί διαφορετικά. Έχει, ωστόσο, καταστήσει σαφές ότι θα τοποθετηθεί όταν οι διαδικασίες κινηθούν και επίσημα.

Εφόσον σήμερα το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει την πρόταση του Εκτελεστικού, το ενδιαφέρον θα στραφεί αμέσως στις επόμενες κινήσεις του. Από την πλευρά της Πινδάρου, στελέχη της ηγεσίας υπεραμύνονται της επιλογής για επίσπευση των διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος του κόμματος θα πρέπει να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή του για να οργανώσει την προεκλογική του παρουσία. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι μια έγκαιρη απόφαση θα επιτρέψει στον ΔΗΣΥ να κλείσει το εσωκομματικό κεφάλαιο και να επικεντρωθεί στην πολιτική προετοιμασία για τις προεδρικές εκλογές. Η σημερινή συνεδρία, ωστόσο, ξεπερνά το ζήτημα των ημερομηνιών. Το πραγματικό στοίχημα για την ηγεσία είναι να διαμορφώσει μια διαδικασία που να μην αφήσει πίσω της νέες πληγές και να αποτρέψει μια σύγκρουση που θα μπορούσε να αποκτήσει χαρακτηριστικά βαθύτερης εσωκομματικής ρήξης.