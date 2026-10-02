Στο τραπέζι οι μεγάλες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό: Προβληματισμοί για ΤΚΑ, αφυπηρέτηση στα 63 και καθολικότητα ταμείων προνοίας

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός βιώσιμου και αξιόπιστου συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εμπλεκόμενων φορέων γύρω από τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), ανέδειξε η συζήτηση πάνελ με θέμα «Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού μετά τη χαμένη προθεσμία: Από τον κοινωνικό διάλογο σε μια αξιόπιστη συμφωνία» στο πλαίσιο του Cyprus Forum 2026. Ο συντονιστής της συζήτησης και διευθύνων σύμβουλος της Aon Solutions Cyprus, Φίλιππος Μαννάρης, τόνισε ότι βασικός στόχος κάθε συνταξιοδοτικού συστήματος είναι να παρέχει ασφαλείς, επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις. Όπως ανέφερε, στην Kύπρο, το συνταξιοδοτικό σύστημα εδράζεται μονοδιάστατα στον πρώτο πυλώνα μέσω του σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων ,...

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