Ισχυρή άνοδος του λιανικού εμπορίου τον Αύγουστο, αυξήθηκε 9,3% σε αξία και 7% σε όγκο

Ισχυρή αύξηση κατέγραψε τον Αύγουστο του 2026 το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο, με τον δείκτη αξίας του κύκλου εργασιών, εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων, να αυξάνεται κατά 9,3% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης όγκου αυξήθηκε κατά 7,0%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ο δείκτης αξίας σημείωσε αύξηση 8,1%, ενώ ο δείκτης όγκου αυξήθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εικόνα του Αυγούστου δείχνει ότι η αύξηση της λιανικής ήταν ευρεία, με ιδιαίτερα σημαντικές επιδόσεις σε ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ενδύματα και υποδήματα, αλλά και καύσιμα σε όρους αξίας.

Ισχυρή άνοδος σε ηλεκτρονικά και ένδυση

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στον δείκτη αξίας τον Αύγουστο κατέγραψε ο κλάδος του εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με 15,9%, ενώ σε όγκο η αύξηση έφθασε το 24,8%.

Σημαντική ήταν επίσης η άνοδος στα ενδύματα και υποδήματα, όπου ο δείκτης αξίας αυξήθηκε κατά 8,9% και ο δείκτης όγκου κατά 16,7%.

Στον άλλο οικιακό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και φωτιστικά, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 10,2%, ενώ ο όγκος κατά 12,0%.

Στα επιμορφωτικά και είδη ψυχαγωγίας, η αύξηση ανήλθε σε 9,7% σε αξία και 12,7% σε όγκο, ενώ στα φαρμακευτικά, ορθοπεδικά είδη και καλλυντικά οι αυξήσεις ήταν 7,7% και 7,1%, αντίστοιχα.

Καύσιμα: 21,1% αύξηση σε αξία

Στα καύσιμα κίνησης, ο δείκτης αξίας αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 21,1%, ενώ ο δείκτης όγκου μειώθηκε κατά 1,5%, κάτι που αντανακλά τη διεθνή αύξηση τιμών των πετρελαιοειδών και τον αντίκτυπό τους στην εγχώρια αγορά.

Στις υπεραγορές, ο δείκτης αξίας αυξήθηκε κατά 8,2%, ενώ ο όγκος κατά 5,1%. Στα ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, ποτών και καπνού, αντίθετα, ο δείκτης αξίας αυξήθηκε οριακά κατά 1,9%, ενώ ο όγκος μειώθηκε κατά 1,0%.

Άνοδος και στο οκτάμηνο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι περισσότερες κατηγορίες κινήθηκαν ανοδικά.

Ο δείκτης αξίας αυξήθηκε κατά 11,4% στα καύσιμα, 11,8% στον άλλο οικιακό εξοπλισμό και 10,5% στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.

Στα ενδύματα και υποδήματα η αύξηση της αξίας διαμορφώθηκε στο 4,2%, ενώ ο όγκος αυξήθηκε κατά 12,0%.

Συνολικά, στο λιανικό εμπόριο εκτός καυσίμων κίνησης, ο δείκτης αξίας αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 8,2% και ο όγκος κατά 7,8%, ενώ στο οκτάμηνο οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 7,7% και 7,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ