Χριστοδουλίδης: €2 εκατ. επιπλέον από την Κυβέρνηση για τους νέους αγρότες – «Όλοι όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα είναι δικαιούχοι»

Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €2 εκατομμυρίων ενέκρινε η Κυβέρνηση, ώστε όλοι οι νέοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα να καταστούν δικαιούχοι του νέου σχεδίου, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στο 10ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού του ΚΟΑΠ, στον Πρωταρά, ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι έχουν ήδη καταβληθεί πέραν των €20 εκατ. για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού. Παράλληλα, έχουν εξασφαλιστεί €4,6 εκατ. για τις επιπτώσεις της ξηρασίας και έχει εγκριθεί νέο σχέδιο ύψους €1 εκατ. για τις αυξημένες ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι υπάρχει έντονο και αυξημένο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά, για ενεργοποίηση στον πρωτογενή τομέα, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία θα στηρίξει την προσπάθεια.

«Γνωρίζω ότι από το νέο σχέδιο που έχουμε έχουν εξαντληθεί, χρειάζονται ακόμη 2 εκατ. ευρώ για να επωφεληθούν όλοι. Αυτά τα €2 εκατ. εγκρίνονται από την Κυβέρνησή μας, έτσι ώστε όλοι οι νέοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι δικαιούχοι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ανάγκη για πράσινη μετάβαση και προστασία των φυσικών πόρων, καθώς και τις απαιτήσεις για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.

«Η δική μας ευθύνη είναι να μετατρέψουμε αυτές τις προκλήσεις, και μπορούμε να το κάνουμε, σε ευκαιρίες για έναν πιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο πρωτογενή τομέα», τόνισε.

Αναφερόμενος στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Πολιτεία για την ενίσχυση του τομέα. Όπως είπε, παρότι ο γεωργικός τομέας στην Κύπρο αντιπροσωπεύει σήμερα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, η σημασία του υπερβαίνει κατά πολύ την οικονομική του συνεισφορά.

«Οφείλουμε να εργαστούμε στη βάση ενός ξεκάθαρου πλάνου και σχεδιασμού, έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον τομέα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, με χρηματοδότηση ύψους €454 εκατ.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, σημειώνοντας ότι στις 8 Οκτωβρίου αρχίζουν επίσημα οι διαβουλεύσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο. Τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η συμφωνία που θα προκύψει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου.

Σε ό,τι αφορά τον ΚΟΑΠ, ανέφερε ότι στα 22 χρόνια λειτουργίας του είναι επιφορτισμένος με την καταβολή στους γεωργούς των άμεσων πληρωμών, όπως οι εκταρικές και οι τομεακές οικονομικές ενισχύσεις σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής, καθώς και των ενισχύσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο των Μέτρων των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς.

Σημείωσε ότι ο Οργανισμός έχει εξελιχθεί και εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του και σήμερα λειτουργεί σαφώς πιο αποτελεσματικά, με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι στα ζητήματα αυτά η ανοχή είναι μηδενική.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι από την ίδρυσή του ο ΚΟΑΠ έχει καταβάλει συνολικά χορηγίες που ξεπερνούν τα €2,5 δισ. στους αγρότες, ενώ φέτος, όπως ανέφερε, καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Τόνισε ακόμη ότι οι παρεμβάσεις της Πολιτείας δεν περιορίζονται στην οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ, αλλά το κράτος οφείλει να είναι παρόν όταν έκτακτες συνθήκες δοκιμάζουν την παραγωγή και το εισόδημα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την πρόσφατη κρίση του αφθώδους πυρετού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οποίας έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί πέραν των €20 εκατ., ενώ, όπως είπε, οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την ασφαλή επαναδραστηριοποίηση των επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας του προηγούμενου έτους έχει εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €4,6 εκατ. για τη στήριξη των αγροτών.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι αυτές επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων και άλλων απαραίτητων γεωργικών εφοδίων οδήγησαν την Κυβέρνηση στην άμεση εφαρμογή σχεδίου ύψους €2,5 εκατ., ενώ πρόσφατα αποφασίστηκε νέο σχέδιο ύψους €1 εκατ. λόγω πρόσθετων αναγκών.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η κατεύθυνση της Κυβέρνησης είναι ένας πιο ανταγωνιστικός και ανθεκτικός πρωτογενής τομέας, με υδατική ασφάλεια, προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και καλύτερες υπηρεσίες προς τον παραγωγό και τον πολίτη.

Παρουσιάζοντας την αναθεωρημένη Στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι αυτή αφορά 11 τομείς, μεταξύ των οποίων οι σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας, η προσέλκυση νέων στο επάγγελμα, η γεωργική εκπαίδευση, η δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για ένα δίκαιο και σταθερό εισόδημα, καθώς και η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό του ΚΟΑΠ και του αγροτικού κόσμου και θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τη στήριξή του.

Σημείωσε ότι η οικονομική δυνατότητα της Κυβέρνησης συνδέεται με την οικονομική υπευθυνότητα. Όπως ανέφερε, η Κύπρος, στο σημερινό δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, έχει μειώσει την ανεργία σε ποσοστά του 2008, βρίσκεται στην κατηγορία «Α» από όλους τους Οίκους Αξιολόγησης και διαθέτει δημόσιο πλεόνασμα.

Όλα αυτά, είπε, επενδύονται σε τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη και την καθημερινότητα του αγρότη.

Πηγή: ΚΥΠΕ