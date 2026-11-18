Στη Βαρσοβία μεταβαίνει την Τετάρτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, για να συμμετάσχει στην 7η Υπουργική Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC). Στην παρέμβασή του θα παρουσιάσει τη συμβολή της Ανατολικής Μεσογείου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Συνάντηση Δαμιανού με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ στη Βαρσοβία - Στην ατζέντα η ενεργειακή συνεργασία
Ο Υπουργός Ενέργειας θα παρουσιάσει τη συμβολή της Ανατολικής Μεσογείου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, με τη συνεργασία των Υπουργείων Ενέργειας των ΗΠΑ και της Πολωνίας και του Global Energy Center του Atlantic Council. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στο μέλλον της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας και στις επενδύσεις για την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής, αξιόπιστης και ασφαλούς ενέργειας στην Ευρώπη.
Ο κ. Δαμιανός αναμένεται να αναφερθεί στη δυνατότητα της Ανατολικής Μεσογείου να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέσω της αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και των υφιστάμενων υποδομών της περιοχής.
Θα παρουσιάσει, επίσης, την πρόοδο στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων «Κρόνος», «Αφροδίτη», «Γλαύκος» και «Πήγασος» στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα αναδείξει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και των επενδύσεων σε στρατηγικές υποδομές, καθώς και τον ρόλο του φυσικού αερίου ως συμπληρωματικού καυσίμου κατά την ενεργειακή μετάβαση.
Ο Υπουργός θα αναφερθεί ακόμη στις προσπάθειες της Κύπρου για άρση της ενεργειακής της απομόνωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συστημάτων αποθήκευσης και ηλεκτρικών δικτύων, η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και η προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI).
Στο περιθώριο της Συνόδου προγραμματίζεται κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Δαμιανού με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και την προώθηση περιφερειακών έργων ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, αναφέρει το Υπουργείο.
Ο Υπουργός αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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