Μπύρα: Άνοδος 2,4% στην εγχώρια αγορά τον Σεπτέμβριο, υποχώρηση 84,4% στις εξαγωγές

Οι συνολικές παραδόσεις ανήλθαν σε 4,32 εκατομμύρια λίτρα, έναντι 4,37 εκατομμυρίων λίτρων τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας μείωση 1,2%. Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν από 4,19 εκατομμύρια λίτρα σε 4,29 εκατομμύρια λίτρα. Αντίθετα, οι εξαγωγές υποχώρησαν από 183.503 λίτρα σε 28.577 λίτρα.

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, οι συνολικές παραδόσεις μειώθηκαν κατά 2,2%, από 4,42 εκατομμύρια λίτρα. Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 1,5%, από 4,22 εκατομμύρια λίτρα, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 85,1%, από 192.313 λίτρα.

Η εικόνα του εννιαμήνου

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας ανήλθαν σε 33,60 εκατομμύρια λίτρα. Από αυτές, 32,37 εκατομμύρια λίτρα αφορούσαν την εγχώρια αγορά και 1,23 εκατομμύρια λίτρα τις εξαγωγές.

Με βάση τις μηνιαίες ποσοστιαίες μεταβολές που παραθέτει η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές παραδόσεις του εννεαμήνου ήταν περίπου 2,3% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με οριακή μείωση περίπου 0,6%.

Πηγή: ΚΥΠΕ