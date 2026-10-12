Οι παραδόσεις μπύρας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 2,4% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 84,4%, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
Μπύρα: Άνοδος 2,4% στην εγχώρια αγορά τον Σεπτέμβριο, υποχώρηση 84,4% στις εξαγωγές
Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά έφτασαν τα 4,29 εκατ. λίτρα, ενώ οι συνολικές παραδόσεις μπύρας μειώθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση.
Οι συνολικές παραδόσεις ανήλθαν σε 4,32 εκατομμύρια λίτρα, έναντι 4,37 εκατομμυρίων λίτρων τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας μείωση 1,2%. Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν από 4,19 εκατομμύρια λίτρα σε 4,29 εκατομμύρια λίτρα. Αντίθετα, οι εξαγωγές υποχώρησαν από 183.503 λίτρα σε 28.577 λίτρα.
Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, οι συνολικές παραδόσεις μειώθηκαν κατά 2,2%, από 4,42 εκατομμύρια λίτρα. Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 1,5%, από 4,22 εκατομμύρια λίτρα, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 85,1%, από 192.313 λίτρα.
Η εικόνα του εννιαμήνου
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας ανήλθαν σε 33,60 εκατομμύρια λίτρα. Από αυτές, 32,37 εκατομμύρια λίτρα αφορούσαν την εγχώρια αγορά και 1,23 εκατομμύρια λίτρα τις εξαγωγές.
Με βάση τις μηνιαίες ποσοστιαίες μεταβολές που παραθέτει η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές παραδόσεις του εννεαμήνου ήταν περίπου 2,3% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με οριακή μείωση περίπου 0,6%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.