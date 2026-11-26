Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,940 μονάδες, με μεταβολή 0,500%. Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς έφτασε στις 241,510 μονάδες (0,610%), ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 2.539,860 (0,380%), ο Δείκτης Ξενοδοχείων στις 1.752,000 (0,000%) και ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 2.084,780 (0,180%).

Οι βάσεις των δεικτών είναι 5.000 για τον FTSEMed και 1.000 για τους υπόλοιπους. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ