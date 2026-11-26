Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) διαμορφώθηκε στις 309,620 μονάδες, με μεταβολή 0,510%, κατά τη χρηματιστηριακή συνάντηση της 26ης Νοεμβρίου 2026. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα €242.158,10.
ΧΑΚ: Άνοδος για τον Γενικό Δείκτη στις 26 Νοεμβρίου
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 309,620 μονάδες, με μεταβολή 0,510%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα €242.158,10.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,940 μονάδες, με μεταβολή 0,500%. Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς έφτασε στις 241,510 μονάδες (0,610%), ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 2.539,860 (0,380%), ο Δείκτης Ξενοδοχείων στις 1.752,000 (0,000%) και ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 2.084,780 (0,180%).
Οι βάσεις των δεικτών είναι 5.000 για τον FTSEMed και 1.000 για τους υπόλοιπους. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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