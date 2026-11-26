Ο κ. Δαμιανός αναφέρεται στις προκλήσεις που συνδέονται με τη λήξη, την 1η Ιανουαρίου 2030, της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Η περίοδος αφορά τις έξι μονάδες της Δεκέλειας και τις τρεις πρώτες μονάδες του Βασιλικού, συνολικής ισχύος 750 MW. «Η απάντηση απαιτεί παράλληλα μέτρα», σημειώνει.

Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει το φυσικό αέριο. Ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό, με στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων του παρελθόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την υπογραφή της σύμβασης, αναμένεται να υπάρξει τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Παράλληλα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI) απέκτησε νέα δυναμική με την είσοδο της Meridiam στο έργο. Οι συντονισμένες ενέργειες των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας επιβεβαιώθηκαν, σύμφωνα με τον Υπουργό, στην πρόσφατη διακυβερνητική διάσκεψη στη Λευκωσία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

«Τα δύο αυτά έργα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών και της αποτελεσματικής αποθήκευσης ενέργειας, είναι η στρατηγική επιλογή και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης», αναφέρει.

Για την αποθήκευση, ο Υπουργός σημειώνει ότι τα τρία συστήματα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ισχύος 120 MW, αναμένεται, βάσει προγραμματισμού, να λειτουργούν πλήρως το καλοκαίρι του 2027. Προχωρεί επίσης το σύστημα αποθήκευσης της ΑΗΚ στη Δεκέλεια.

Η ΡΑΕΚ έχει αδειοδοτήσει αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης ιδιωτών ισχύος πέραν των 1.000 MW, καθώς και περισσότερα από 700 έργα ΑΠΕ με αποθήκευση, συνολικής ισχύος αποθήκευσης περίπου 1.800 MW. Τα έργα ΑΠΕ που περιλαμβάνουν αποθήκευση έχουν προτεραιότητα στη σύνδεση, αναφέρει.

Σύμφωνα με τη δήλωση, περισσότερα από 105.000 νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις συμμετέχουν ήδη στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά για ιδία κατανάλωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται πάνω από 7.300 ευάλωτα νοικοκυριά και περίπου 2.600 επιχειρήσεις.

Η Κυβέρνηση ετοιμάζει νέα σχέδια χορηγιών για ευάλωτα και ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, στα οποία εξετάζεται και η στήριξη για εγκατάσταση μπαταριών, με πόρους και από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Ο Υπουργός υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύουν φορολογικές εκπτώσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, οι οποίες καλύπτουν και την αποθήκευση. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο, τουλάχιστον το 10% της δυναμικότητας κάθε υποσταθμού μεταφοράς δεσμεύεται πλέον για αυτοκαταναλωτές, ενώ έχουν εγκατασταθεί περίπου 428.000 έξυπνοι μετρητές.

Ο κ. Δαμιανός αναφέρει ότι, όπως αναγνωρίζει και ο ΔΗΣΥ, ένα απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα χρειάζεται επαρκή συμβατική παραγωγή για τις νυχτερινές ώρες και τις ημέρες με χαμηλή ηλιοφάνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΗΚ προωθεί νέες μονάδες στη Δεκέλεια, αντιρρυπαντική τεχνολογία στις μονάδες 1 έως 3 του Βασιλικού και τη μετατροπή της Μονάδας 6, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και με υγρά καύσιμα μέχρι την έλευση του φυσικού αερίου.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι επίσης η παράταση της μεταβατικής περιόδου έως το 2032. Το Υπουργείο Ενέργειας επιδιώκει την παράταση από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Όπως διευκρινίζεται, απαιτείται τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Για τον Μηχανισμό Ισχύος, ο Υπουργός αναφέρει ότι συμφωνεί πως πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι χρειάζονται περίπου τρία χρόνια για να τεθεί σε λειτουργία. «Αν δεν τον προετοιμάσουμε τώρα, δεν θα είναι διαθέσιμος αν τον χρειαστούμε το 2030», αναφέρει.

Το Σχέδιο Εφαρμογής θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, θα περιγράφει αναλυτικά όλα τα μέτρα και θα δημοσιευτεί.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύστασης Διυπουργικής Επιτροπής για την επάρκεια ηλεκτρισμού. Σε αυτήν θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Ενέργειας, Οικονομικών και Γεωργίας, καθώς και ο ΔΣΜΚ και το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με στόχο τον στενότερο συντονισμό των εμπλεκομένων.

Για το κόστος ηλεκτρισμού, ο Υπουργός σημειώνει ότι ο μειωμένος ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό ισχύει για όλα τα νοικοκυριά έως τον Μάρτιο του 2027. Προσθέτει ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη εθνικών μέτρων αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.

Ο κ. Δαμιανός δηλώνει έτοιμος να ενημερώσει αναλυτικά τον ΔΗΣΥ και την Πρόεδρό του, καθώς και όλα τα άλλα κόμματα, για τον κυβερνητικό σχεδιασμό, την πορεία υλοποίησής του, το Σχέδιο Εφαρμογής και την πρόοδο των έργων.

«Σε ένα θέμα που αφορά όλους, η συνεννόηση είναι απαραίτητη και ως κυβέρνηση επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και ασφαλώς και με τον ΔΗΣΥ, για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ