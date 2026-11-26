Ο υπουργός σημείωσε ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Κύπρος καθίσταται καθαρός συνεισφορέας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η χώρα δεν αποδέχεται περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Πολιτικής Συνοχής την περασμένη Δευτέρα, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι το ύψος της ετήσιας συνεισφοράς περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια άλλων δημόσιων δαπανών στο πλαίσιο του τετραετούς δημοσιονομικού σχεδίου της χώρας.

«Η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πρέπει να αντανακλά την οικονομική δυνατότητα κάθε κράτους μέλους και αυτή είναι μια μόνιμη και σταθερή θέση μας σε όλα τα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα Συμβούλια», ανέφερε.

Η τελική συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, την οποία ο υπουργός ελπίζει να επιτευχθεί σύντομα, θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη δυσανάλογη αύξηση της κυπριακής συνεισφοράς και να διασφαλίζει επαρκείς πόρους για την Κύπρο, ώστε να αντισταθμιστεί η αρνητική καθαρή δημοσιονομική θέση της έναντι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ερωτηθείς αν η Κύπρος θα είναι καθαρός δικαιούχος ή συνεισφορέας ακόμη και χωρίς νέες περικοπές στην Πολιτική Συνοχής, απάντησε ότι θα είναι καθαρός συνεισφορέας.

Στο Συμβούλιο Πολιτικής Συνοχής, κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τη σημασία, τη συνέχιση και την ενίσχυση της πολιτικής. Όπως είπε ο κ. Κεραυνός, η Πολιτική Συνοχής συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής σε κάθε κράτος μέλος.

Η Κύπρος υποστήριξε ότι τα κονδύλια πρέπει να φτάνουν εύκολα, άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας και απλοποίησης των πολλαπλών ελέγχων και κανονισμών, ώστε τα οφέλη να φτάνουν αμεσότερα στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτική Συνοχής πρέπει να διατηρήσει ισχυρό ρόλο στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 και να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή της.

«Είμαστε ως χώρα αντίθετοι σε οποιαδήποτε νέα περικοπή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές μειώσεις πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται ήδη στην πρόταση της ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά τον κ. Κεραυνό, νέες περικοπές θα επηρέαζαν αρνητικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ θα περιόριζαν ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της Κύπρου για αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διαφορετική αρχιτεκτονική του υπό διαπραγμάτευση ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος, όπως είπε, βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Το προηγούμενο πλαίσιο περιλάμβανε συγκεκριμένες κατανομές για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Πολιτική Συνοχής και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών είναι έντονες, καθώς ορισμένες χώρες επιδιώκουν τη μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ενώ άλλες επιμένουν στη διατήρηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής. Ιδιαίτερη σημασία, σημείωσε, έχει η πολιτική για τις απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ και τα νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, η οποία έχει ήδη αποκομίσει απτά οφέλη από την εφαρμογή της. Το ζήτημα συζητά επίσης στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Θετική αξιολόγηση του δημοσιονομικού προγράμματος της Κύπρου

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε, τέλος, στην πρόσφατη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος της Κύπρου. Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το σχέδιο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δημοσιονομικής πολιτικής που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, παρά τις συνθήκες κρίσης, το δημοσιονομικό πρόγραμμα στηρίζει την ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας, διατηρώντας πλεονάσματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ