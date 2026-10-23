Νέες πρόνοιες για άδεια άνευ απολαβών και συνταξιοδοτικά δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου, η Διευθύντρια του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού ενημερώνει για την τροποποίηση των Διατάξεων Παραχώρησης Άδειας Απουσίας χωρίς Απολαβές στους δημόσιους υπαλλήλους, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Με βάση την τροποποίηση, η δυνατότητα μετατροπής της περιόδου άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε άδεια για σκοπούς δημόσιας πολιτικής και αναγνώρισής της ως συντάξιμης υπηρεσίας, νοουμένου ότι καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές, που ισχύει για τους υπαλλήλους που ενταγμένοι στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, επεκτείνεται και στους υπαλλήλους που είναι ενταγμένοι στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Ειδικότερα, για την περίοδο αυτή καταβάλλεται εισφορά ύψους 15% επί των συντάξιμων απολαβών και, επιπρόσθετα, εισφορά ύψους 5%, η οποία, στην περίπτωση υπαλλήλου που είναι ενταγμένος στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, καταβάλλεται για σκοπούς χρηματοδότησης του Ειδικού Ταμείου.

Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία καθορίζεται για διευκρινιστικούς σκοπούς ότι οι συντάξιμες απολαβές, με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι πιο πάνω εισφορές, είναι οι συντάξιμες απολαβές που οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε παραχωρούμενες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.